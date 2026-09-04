Премиерът отговори на критиките на опозицията за Русия, бюджета и службите

Европейската сигурност, хибридната атака в Лайпциг, състоянието на службите, бюджетът, доставките на горива и инфраструктурните проекти - това бяха част от темите, които премиерът Румен Румен коментира по време на парламентарния блицконтрол.

Близо час министър-председател отговаря на депутатски питания. Той отхвърли критиките на опозицията, че България е имала колеблива позиция, след като е станало ясно, че зад хибридните атаки на летището в Германия стои Русия. Обяви, че страната ни е твърд и непоколебим съюзник на Германия, но предупреди да не се провокира Русия, тъй като тя е държавата с най-големия ядрен арсенал в света.

Не се съгласи и с твърденията, че нашите служби са нереформирани. Обяви, че предстои дълбока промяна в тях и много скоро шефовете на службите ще запознаят парламента с това какви реформи ще настъпят.

Радев коментира и състоянието на бюджета, отхвърли критиките на Асен Василев, че бюджетният дефицит може да бъде по-нисък от настоящия с аргумента, че затова са виновни предишните управляващи, които са изпразнили държавната хазна. Коментира и инфраструктурни проекти, като обяви, че магистрала "Черно море" е била договорена не от неговото правителство и няма нищо общо с "Боташ".

От ГЕРБ разкритикуваха премиера и правителството за липсата на категорична позиция, след като Германия обяви, че зад хибридната атака на летището в Лайпциг стои Русия.

Георг Георгиев, ГЕРБ-СДС: „Искаме да сме част от Европа и да се ползваме от благата на Европа, но вие показвате една плахост и неготовност да бъдете европейци в пълния смисъл на тази дума. И когато искаме да консумираме добавената стойност от това да сме член на ЕС, ние трябва да сме готови да дадем и своето“.

Премиерът Румен Радев отговори, че България не трябва да се превръща в част от ескалацията на напрежението.

Румен Радев, министър-председател: „Европа не е конкурс по конформизъм. Ако вие настоявате България да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия – нашия най-голям съюзник и икономически партньор, но ние трябва да запазим частица разум. България е там сред тези държави , които настояват това час по-скоро това нещо да спре. Според мен Европа може да съществува и без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия“.

Премиерът съобщи, че с председателя на Европейския съвет Антонио Коща са обсъдили нуждата за равен достъп до големия кохезионен фонд, така че по-малко развитите държави да не изостават в своето технологично развитие.

По време на парламентарното изслушване възникна и спор между премиера и лидера на ПП Асен Василев за размера на бюджетния дефицит.

Асен Василев, ПП: „На 1 септември Министерството на финансите публикува данните за август месец. Дефицитът за август месец е 2,2%. Как ще стане 5,7, ако няма масово харчене в края на годината с ПМС, аз не го виждам.“ Румен Радев, министър-председател: „Това, че към август месец дефицитът е по-нисък, е в резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджета.“

От „Възраждане“ обвиниха Радев, че не е изпълнил обещанието си да възобновим доставката на руски петрол.

Костадин Костадинов, „Възраждане“: „Излъгахте ли, когато говорихте на българските граждани по време на предизборната кампания, че трябва да паднат санкциите срещу Русия и да внасяме евтин петрол?“ Румен Радев, министър-председател: „Въпрос на около два месеца е да спрем категорично работата на „Нефтохим“. Това е да слушаме това, което вие казвате, защото и от ОФАК, и от друга държава ще получим санкции, които ще ни изхвърлят от международните пазари за търговия с петрол и от всякакви банкови гаранции.“

Радев разсея и спекулациите, че строежът на магистрала „Черно море“ е обвързан с „Боташ“, като обясни, че преговори за нейното изграждане с Турция са водени от кабинета „Желязков“, а не от настоящото правителство.

Румен Радев, министър-председател: „Аз не намирам нещо толкова укоримо в това, което е решило правителството на премиера Желязков, защото те явно са търсили бърз начин за изграждането на тази магистрала. Ще строим магистрала „Черно море“, ще строим Русе - Маказа и други с публично-частно пространство, на концесии, само ще го правим на свободен открит търг за най-изгодна цена и условия.“

От „Демократична България“ повдигнаха въпроса за състоянието на службите. Атанас Атанасов попита защо 355 от щата в ДАР е незает и защо шефове на западни служби са дали лоша оценка за нашите.

Атанас Атанасов, ДБ: „От доклади на ДАР става известно, че тази агенция има повече от 35% кадрови недокомплект. 60 бивши и настоящи високопоставени ръководители на разузнавателни служби на страните - членки на НАТО, дават за България нула точки за надеждност и ефективност.“ Румен Радев, министър-председател: „По отношение на оценките мога да ви кажа, че в разговори с помощник-генералния секретар на НАТО по цивилното разузнаване той изрази изключително висока оценка и за ДАР, и за ДАНС. Процентът на некомплект, който вие цитирате за ДАР, си е същият от 10 години. Аз съм дал указания и искам да ви уверя, че в момента тече процес на дълбока трансформация в нашите служби – структурна и функционална. И се надявам съвсем скоро съответно ръководителите на тези служби да запознаят Народното събрание с това, което ще предприемат.“

Радев призна, че при акцията по разкриване на заглушителя в „Драгалевци“ не е имало добра комуникация между КРС и службите.