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КОШМАР НА ГРАНИЦАТА МЕЖДУ НЕПАЛ И ТИБЕТ

Откриха живи двама работници в тунел на хидроенергиен строеж на границата между Непал и Тибет

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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По данни на властите в тунела има блокирани поне още 39 души

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Двама души бяха спасени повече от седмица след внезапното наводнение при срутване на ледник на границата между Непал и Тибет.

Спасителните дейности през последните дни са съсредоточени върху шест тунела на хидроенергийни проекти по поречието на река Тришули, в които властите се надяват да намерят живи поне част от около 900-те работници, работили в тях или използвали ги за бягство по време на бедствието.

Възгласи на радост след дни на усилено копаене в лунния пейзаж след наводнението по поречието на река Тришули. Двама работници са открити живи в тунел на хидроенергиен строеж 9 дни след бедствието, помело всичко по пътя си.

По данни на властите в тунела има блокирани поне още 39 души. Не е ясно колко от тях са живи, но тази сутрин са били чути гласове.

Докато армията продължава да копае, инженери вкарват кислород към мястото, където се смята, че се намират хората. Междувременно двамата оцелели са транспортирани в болница. Състоянието на единия от тях е тежко.

32-годишният шофьор Дхан Бахадур Таманг, един от спасените преди дни от тунел на друг ВЕЦ, разказва пред Ройтерс за преживяното.

Дхан Бахадур Таманг, шофьор, спасен от друг тунел на ВЕЦ: "Мислех, че никой от нас няма да оцелее. Ако водата се покачеше, нямахме шанс. Ако тръгнехме нагоре, щяхме да се удавим и да умрем. Единственият ни шанс беше да тръгнем надолу, каквото и да ставаше. Видяхме арматура да стърчи от водата и си казахме - ние сме 10 - 12 човека, да опитаме да огънем арматурата или да промушим главите си и да се надяваме, че ще минат и телата ни. Успяхме да се проврем като се издърпвахме един друг за ръцете и всички успяха да излязат."

Мъжете си проправят път през тъмнината, отломките и телата на загинали техни колеги. Когато успяват да се доберат до повърхността, външната светлина ги заслепява. Треперещи и невярващи чакат хеликоптерите, които се бавят заради гъста мъгла.

Дхан Бахадур Таманг, шофьор, спасен от друг тунел на ВЕЦ: "Сега чак осъзнавам, че съм оцелял. Чувството е все едно ми е бил даден втори живот."

Властите издирват над 5000 изчезнали в наводнението. Броят на потвърдените жертви в Непал достигна 1287. Официалният брой на загиналите в Китай е 21. Издирват се над 540.

#девет дни след наводнението #двама спасени в Непал #тунел

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