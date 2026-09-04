Измиха с шампоан с аромат на зелена ябълка Паметника на Съединението в Пловдив

За поредна година Пловдив изми Паметника на Съединението преди 6 септември – Деня на Съединението на България и празника на града. Традицията се спазва вече повече от 30 години.

За почистването тази година бяха подготвени 5 литра шампоан с аромат на зелена ябълка и 2 тона вода. В подготовката за празника участват екипи на общинските предприятия „Градини и паркове“ и „Чистота“, както и служители на „Организация и контрол на транспорта“.

Почистване се извършва и по основните входно-изходни артерии на града, включително по маршрута, по който ще премине традиционният маратон.

„141-вата година от Съединението на България ще бъде отново отбелязана по подобаващ начин“, заяви заместник-кметът на Пловдив по екология и здравеопазване Иван Стоянов.