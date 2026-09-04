Пратениците на Тръмп ще посетят Киев и Москва

Специалните пратеници на САЩ - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър през следващите дни ще посетят Киев и Москва, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Руски медии също съобщават за предстояща визата, но засега няма официално потвърждение на Кремъл.

Украинският външен министър Андрий Сибига обяви, че започва „нова динамика в усилията за постигане на мир". На икономическия форум във Владивосток руският президент Владимир Путин заяви, че има шансове за намиране на решение за излизане от кризата като много държави, включително САЩ и Китай са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение. Засега обаче военните действия продължават. При руска атака срещу Киев през изминалата нощ са ранени 10 души. Украински дронове са поразили петролен склад в Сочи.