Балтийските държави наложиха съвместно санкции срещу руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман

Трите балтийски държави наложиха собствени ограничителни мерки срещу руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман, след като Европейският съюз отмени санкциите срещу тях, предаде ДПА.

Естония „не сметна за правилно тези двама видни руски бизнесмени да бъдат извадени от санкционния списък на ЕС и не подкрепи решението“, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна в изявление, разпространено в четвъртък.

По думите му Русия не показва „никаква готовност“ да прекрати войната срещу Украйна, а Усманов и Фридман продължават да подкрепят руската агресия. В изявлението не се уточнява какви конкретни мерки е предприела Естония срещу двамата.

Преди това Латвия наложи на Усманов и Фридман финансови ограничения и забрана за влизане в страната. Литва също предприе подобни мерки.

Европейският съюз отмени във вторник санкциите срещу Усманов и Фридман след продължителни разногласия между държавите членки.

Някои страни от ЕС настояваха санкциите да бъдат отменени. Според източници от ЕС, цитирани от ДПА, Франция се е надявала в замяна да постигне освобождаването на френски граждани, лишени от свобода в чужбина.

Вчера президентът на Азербайджан Илхам Алиев нареди да бъдат помилвани френски гражданин, 19 азербайджанци и други чуждестранни граждани.

Латвия беше сред най-категоричните противници на отмяната на санкциите. Украйна също разкритикува решението, като го определи като „срамно“.

Същевременно мерките срещу около 3000 други физически лица, организации и компании бяха удължени с 36 месеца. Всички включени в списъка са обвинявани, че подкрепят войната на Русия срещу Украйна или извличат ползи от политиката на Кремъл.

Балтийските държави са близки партньори и поддръжници на Украйна, която вече повече от четири години се защитава от руската инвазия.