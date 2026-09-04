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София започна обратното броене до Евроволей 2026

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Национални отбори
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Огромна волейболна топка с часовник беше открита на площад "Света Неделя“, а България започва участието си на 9 септември срещу Република Северна Македония

софия започна обратното броене евроволей 2026
Снимка: БТА
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София вече живее с предстоящото Европейско първенство по волейбол за мъже. Специална инсталация във формата на огромна волейболна топка беше открита на площад "Света Неделя“ и започна да отброява оставащото време до началото на Евроволей 2026 в българската столица.

Символичен старт на обратното броене дадоха президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев и кметът на София Васил Терзиев.

На официалното откриване присъстваха още капитанът на националния отбор Алекс Грозданов, селекционерът Джанлоренцо Бленджини и неговият помощник Андрей Жеков.

България ще започне участието си на европейското първенство на 9 септември от 19:00 часа в „Арена Армеец" Първият съперник на "трикольорите“ ще бъде Република Северна Македония.

Пред медиите президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев не скри мащаба на събитието. Той припомни, че билети за мачовете на „лъвовете“ отдавна няма, а над 120 000 човека ще минат през залата за 11 дни:

"Най-голямото събитие в България започва след 5 дни. Събитие с такъв мащаб досега не сме имали. Над 120 000 човека ще минат през залата за тези 11 дни, над 160 са акредитираните журналисти. Има огромен интерес от фенове и партньори. Да си пожелаем нашите момчета да са здрави, да ни радват с добра игра и да ни зарадват с успех“, заяви Ганев.

Националният тим влиза в надпреварата като световен вицешампион от 2025 година, а домакинството в София се очаква да привлече сериозен интерес към двубоите на отбора.

Сред специалните гости на церемонията беше кметът на София Васил Терзиев. Той подчерта, че градът ще живее с шампионата през следващите дни и зарадва жителите и гостите на града с редица спортни събития в чест на шампионата:

"Чест и привилегия за София е да бъде домакин. Благодаря на г-н Любо Ганев и БФВ за тази възможност. Градът ще се наслади на нещо невиждано. Нещата не свършват в залата. В целия град ще има активности. В почти всички паркове ще има възможност да поиграем и да се запознаем с тази игра. Залата ще бъде пълна и се надявам да се поздравим с успех“, заяви Терзиев.

Европейското първенство няма да бъде ограничено само до залата. По време на турнира са предвидени различни инициативи, които трябва да пренесат волейболната атмосфера в цяла София.

В шест столични парка ще бъдат организирани спортни активности, а в близост до "Арена Армеец“ ще бъде изградена специална фен зона. На още две места в града ще има инсталации, на които привържениците ще могат да наблюдават срещите на България от Евроволей 2026.

С откриването на часовника на площад "Света Неделя“ столицата официално даде начало на последните дни от подготовката за големия волейболен форум.

#Европейско първенство по волейбол 2026 мъже #кметът Васил Терзиев #Джанлоренцо Бленджини # Любомир Ганев #Национален отбор на България по волейбол за мъже #Алекс Грозданов #Андрей Жеков

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