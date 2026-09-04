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Трети българин е задържан и разпитан в Германия

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Трети българин е задържан и разпитан в Германия
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Трети българин е заловен и разпитван във връзка със случая за умишлен палеж на строеж в близост до компания за отбранителни технологии в Мюнхен. 55-годишният български гражданин се е барикадирал в жилището си и се наложило да го изведат спецчасти.

Двамата българи, които бяха задържани вчера по подозрение за извършване на палежа, трябва да се явят днес пред разследващ съдия, съобщи Службата на криминалната полиция в провинция Бавария. Съдията ще реши дали ще удължи ареста на 28-годишната жена и 38-годишния мъж, заподозрени че са хвърлили няколко запалителни устройства от автомобил.

Германската полиция е реагирала на два нови случая, в които се подозира саботаж на електропреносната мрежа на страната. Предмет, наподобяващ устройство за изстрелване, е бил открит снощи от случаен минувач в електрическа подстанция в западния германски град Дормаген. Полицията е оградила и трансформаторна станция в северния град Гандеркезее заради подозрителни обстоятелства.

През последните дни устройства, целящи да предизвикат късо съединение на електропроводи с високо напрежение, бяха открити и в други подстанции в Северен Рейн‑Вестфалия и в Бранденбург. Не е имало прекъсване на електрозахранването.

#нови подозрителни устройства #трети задържан българин #барикадиране #Германия

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