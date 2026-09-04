БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
От днес започва изплащането на пенсиите за септември
Чете се за: 01:12 мин.
Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати,...
Чете се за: 11:00 мин.
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Засилен трафик и тапи по пътя за Гърция преди поредицата почивни дни

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес е последният работен ден преди поредицата почивни. Затова се очаква и засилен трафик в цялата страна. Най-натоварени ще бъдат автомагистралите. Задръствания се очакват и на пътя за Гърция. Каква е ситуацията в момента?

Движението на пътен възел "Симитли", както и през цялото Кресненско дефиле и град Кресна, е много натоварено и в този момент. Така се очаква да остане и през целият ден. От сутринта се образуват и тапи. Заради това от Пътна полиция в Благоевград предприемат и редица мерки за осигуряване на безопасността и пропускливостта на пътищата. Част от тях са осигуряване на допълнителни полицейски екипи в най-натоварените точки, като при образуване на трафик, те ще се намесват и ще регулират движението.

Ще се следи за спазване на скоростните режими и за шофиране след употреба на алкохол и на наркотици. От Агенция "Пътна инфраструктура" въведоха реверсивно движение на пътен възел "Симитли", като две са пътните ленти в посока "Кулата".

От 15 до 20 часа днес ще бъде в сила забрана за движение на тежкотоварни автомобили в посока от София към Кулата, по автомагистрала "Струма" и главен път Е-79.

гл. инспектор Лъчезар Близнаков, отдел „Пътна полиция” в ГДНП: "Специално за днес над 700 са полицейските, които са натоварени със задачи по контрол на пътното движение. Очакваме натоварване както на автомагистрала "Тракия", така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчиташе най-сериозно натоварване в района на Креснеското дефиле и Симитли. И тук един апел - нека гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където от Гоце Делчев до Банско могат да се движат по- спокойно в движението."

Най-натоварени се очакват да бъдат и изходите на големите градове, както и автомагистралите "Струма", "Хемус" и "Тракия". За ситуацията в реално време, за да се ориентират когато предприемат своето пътуване, шофьорите могат да се информират на интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура", както и на интернет страницата на ТОЛ-управлението.

Вижте още в прякото включване на Владислава Миланова

#при Симитли #пътят към Гърция #автомагистрала "Тракия" #трафик

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
2
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
3
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица
4
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица
Проверка не откри нарушения при транспортирането на починалото куче Нептун
5
Проверка не откри нарушения при транспортирането на починалото куче...
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
6
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
4
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
5
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
6
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

Още от: Общество

НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на Съединението в Пловдив
НСО въвежда мерки за сигурност за честванията на Съединението в Пловдив
Сдружението за модерна търговия поиска оттеглянето на проекта за определяне на справедлива стойност на стоки Сдружението за модерна търговия поиска оттеглянето на проекта за определяне на справедлива стойност на стоки
Чете се за: 02:47 мин.
Безводие за поредна година: В село Слатино водата не стига до всеки дом от 40 години Безводие за поредна година: В село Слатино водата не стига до всеки дом от 40 години
Чете се за: 02:35 мин.
Започна изплащането на помощите след наводненията в Струмяни, Илинденци, Пещера и Батак Започна изплащането на помощите след наводненията в Струмяни, Илинденци, Пещера и Батак
Чете се за: 02:17 мин.
Започват разговори за възстановяване на директната въздушна линия София - Доха Започват разговори за възстановяване на директната въздушна линия София - Доха
Чете се за: 02:27 мин.
Измиха с шампоан с аромат на зелена ябълка Паметника на Съединението в Пловдив Измиха с шампоан с аромат на зелена ябълка Паметника на Съединението в Пловдив
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Премиерът отговори на критиките на опозицията за Русия, бюджета и службите
Премиерът отговори на критиките на опозицията за Русия, бюджета и...
Чете се за: 07:10 мин.
У нас
Премиерите Радев и Фицо с коментар за ядрената енергетика като ключов фактор за постигане на климатична неутралност Премиерите Радев и Фицо с коментар за ядрената енергетика като ключов фактор за постигане на климатична неутралност
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Безводие за поредна година: В село Слатино водата не стига до всеки дом от 40 години Безводие за поредна година: В село Слатино водата не стига до всеки дом от 40 години
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Взеха проби за установяване на причината за мъртвата риба в реките Струма и Драговищица Взеха проби за установяване на причината за мъртвата риба в реките Струма и Драговищица
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Засилен трафик и тапи по пътя за Гърция преди поредицата почивни дни
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Трети българин е задържан и разпитан в Германия
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Откриха живи двама работници в тунел на хидроенергиен строеж на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
От днес започва изплащането на пенсиите за септември
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ