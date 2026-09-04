Засилен трафик и тапи по пътя за Гърция преди поредицата почивни дни

Днес е последният работен ден преди поредицата почивни. Затова се очаква и засилен трафик в цялата страна. Най-натоварени ще бъдат автомагистралите. Задръствания се очакват и на пътя за Гърция. Каква е ситуацията в момента?

Движението на пътен възел "Симитли", както и през цялото Кресненско дефиле и град Кресна, е много натоварено и в този момент. Така се очаква да остане и през целият ден. От сутринта се образуват и тапи. Заради това от Пътна полиция в Благоевград предприемат и редица мерки за осигуряване на безопасността и пропускливостта на пътищата. Част от тях са осигуряване на допълнителни полицейски екипи в най-натоварените точки, като при образуване на трафик, те ще се намесват и ще регулират движението.

Ще се следи за спазване на скоростните режими и за шофиране след употреба на алкохол и на наркотици. От Агенция "Пътна инфраструктура" въведоха реверсивно движение на пътен възел "Симитли", като две са пътните ленти в посока "Кулата".

От 15 до 20 часа днес ще бъде в сила забрана за движение на тежкотоварни автомобили в посока от София към Кулата, по автомагистрала "Струма" и главен път Е-79.

гл. инспектор Лъчезар Близнаков, отдел „Пътна полиция” в ГДНП: "Специално за днес над 700 са полицейските, които са натоварени със задачи по контрол на пътното движение. Очакваме натоварване както на автомагистрала "Тракия", така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчиташе най-сериозно натоварване в района на Креснеското дефиле и Симитли. И тук един апел - нека гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където от Гоце Делчев до Банско могат да се движат по- спокойно в движението."

Най-натоварени се очакват да бъдат и изходите на големите градове, както и автомагистралите "Струма", "Хемус" и "Тракия". За ситуацията в реално време, за да се ориентират когато предприемат своето пътуване, шофьорите могат да се информират на интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура", както и на интернет страницата на ТОЛ-управлението.

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