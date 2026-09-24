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По-високите данъчни оценки на имотите - реакцията на бизнеса

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Според бизнеса данъчната оценка е остаряла и има спешна нужда от актуализация, защото не съответства на ръста на цените

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Една част от бизнеса определя промените в данъчната политика като изненада, но отчита и техния положителен ефект. Как ще се отрази увеличението на данъчната оценка върху пазара на имотите и какво показва опитът на брокерите?

При голяма част от реалните сделки разликата между пазарната цена и данъчната оценка вече се измерва не в проценти, а в пъти. Затова според брокери увеличението на данъчната оценка е закъсняла мярка и няма да повлияе на цените на имотите.

Билян Шенков, брокер:"Най-засегнати са тези хора, които укриват данъци, защото ако 35 000 евро е била минималната стойност, сега ще бъде 70, 80, поетапно ще стане по-близка до реалната стойност, защото нека не се лъжем, че реалната стойност е доста далече от данъчната оценка."

Горан има жилище извън София. Казва, че за него евентуално увеличение на данъка върху имота му е проблем.

Горан Стоянов: "Естествено, че ще бръкне в джоба на хората и не е приятно. Всеки допълнителен разход е нещо отрицателно."

Билян Шенков, брокер: "Имате да кажем 100 квадрата апартамент на Докторския паметник, годишният данък е около 170 евро, а имотът струва около 500 000 евро, това реципрочно ли е? Данъкът може би ще се повиши на годишна база, да, но вместо 170 евро, ще платим 300, като съотношение пак не е толкова голямо."

Правим сравнение с Мадрид, Испания.

Билян Шенков, брокер: "Нотариалните такси и местния данък в София са около 4%. В Испания данък "Придобиване" е 10% и допълнително други разходи. Разликата е няколко пъти, там това не влияе по никакъв начин. При нас все още е доста евтино да придобием имот."

И според бизнеса данъчната оценка също е остаряла и има спешна нужда от актуализация, защото не съответства на ръста на цените.

Цветан Симеонов, председател на БТПП: "Трябва да се избегне тук субективния елемент. Реалната оценка на недвижимия имот може да се получи само там, където има публична продан с участието на съдебните изпълнители или когато даден недвижим имот се продава на търг."

Като стъпка в правилната посока Цветан Симеонов определя облекченията за семействата. По отношение на свръхпечалбата бизнесът пита - защо данъкът ще се изчислява за период от 5 години и как е изчислена ставката от 33%?

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