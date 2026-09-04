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Слънчево и горещо през уикенда, захлаждане с 5-6 градуса в началото на новата седмица

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В следобедните часове ще остане предимно слънчево, но с валежи и гръмотевици на места над източната половина от страната и Родопите. Максималните температури ще бъдат между 27° и 32°, в София – около 27°, а по Черноморието – между 26° и 29°. Вятърът от северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух.

И в събота ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад.

По Черноморието ще бъде слънчево и на морския бряг, със слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат от 28° до 30°. Температурата на морската вода е 24°–26°, а вълнението на морето ще бъде слабо.

И в планините се очаква слънчево време. Ще духа слаб до умерен северозападен, а по високите части – до силен североизточен вятър. Максималните температури в планинските ни курорти ще са от 20° на Алеко до 24° на Рожен, Боровец и Пампорово.

През следващите дни ще бъде слънчево, с малка вероятност за валежи в източните и планинските райони. В неделя максималните температури ще са между 30° и 35°. Вятърът ще се усили и с него ще прониква хладен въздух. В понеделник ще духа слаб североизточен вятър, а дневните температури ще се понижат с 5–6 градуса. Във вторник вятърът ще се ориентира от изток, а в сряда вече ще е слаб и от югоизток, като температурите отново ще тръгнат нагоре.

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