Пожар горя в района на фотоволтаичен парк близо до ТЕЦ "Бобов дол". Изпепелени са близо 400 декара. Запалиха са се сухи треви под панелите.

Благодарение на бързата реакция на огнеборците не се стигна до разрастване на стихията и застрашаване на близките населени места и ТЕЦ Бобов дол.

На място бяха изпратени 6 екипа на пожарната и един екип на ведомствената пожарна към теца.

Снимки: БТА

След овладяването на огъня ще стане ясно каква площ е засегната и какви са нанесените щети по фотоволтаичния парк.