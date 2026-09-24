От "Българския пощи" обучават сами ученици заради сериозен недостиг на персонал

Недостиг на кадри в транспорта, спедицията и логистиката. От бранша са принудени да внасят шофьори и складови работници от държави извън ЕС. Проблем с намирането на персонал имат и пощите. В разменно-сортировъчния център в София обучават ученици, които могат да останат на работа там след като завършат.

Учениците от 11-ти и 12-ти клас със специалности куриер и логистика на товари и услуги от 94-то училише в София прекарват часовете по практика в разменно-сортировъчия център на "Български пощи".

инж.Клара Илиева учител, 94 СУ "Димитър Страшимиров": "Не бихме могли да създадем учебен кабинет по практика в училище. Ако не сме тук, само написаното в учебниците е абсолютно недостатъчно."

Илия Методиев, ученик, 94 СУ "Димитър Страшимиров": "Помага ни доста - понеже развива нашето мислене, нашите действия за напред и ни помага много в живота."

Варвара, ученичка, 94 СУ "Димитър Страшимиров": "Тук всъщност се усъвършенстваме и имаме голяма преднина. Ако искаме да продължим работа, всъщност тук имаме голяма преднина - да дойдем и да работим тук, защото имаме стаж."

Практиката на децата е безплатна, но за Великден, Коледа и завършването получават подаръчни ваучери.

Йорданка Велчева, ръководител "Социална дейност, безопасност и здраве при работа", "Български пощи": "Когато персоналът е в отпуск, в болничен, с намален персонал, тези деца наистина работят. По 2-3 часа, макар и с прекъсване, те работят и това е помощ за нас."

Училището и пощите си сътрудничат от 6 години. Някои от завършилите ученици работят в сортировъчния център. От Националното сдружение на спедиторите казват, че кадрите не достигат, а тези, които излизат от образователната система, не са достатъчно подготвени.

Момчил Антов, директор на НСБС: "В сектора започват да навлизат работници от трети страни и тук е проблемът. Относително лесно е да наемем хора от Непал, Пакистан, Узбекистан. Но те нямат нужните знания, умения и компетенции и се налага първо те да бъдат обучавани. Нещо, което нашата образователна система би трябвало да прави за българските деца."

В сдружението обучават ученици и учители от професионалните гимназии. Надяват се да бъдат разработени и нови учебни програми, съобразени с реалните нужди на бизнеса.