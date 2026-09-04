БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
КРС за заглушителите: Служителите ни са действали в...
Чете се за: 03:57 мин.
Премиерите Радев и Фицо с коментар за ядрената енергетика...
Чете се за: 03:12 мин.
От днес започва изплащането на пенсиите за септември
Чете се за: 01:12 мин.
Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати,...
Чете се за: 11:00 мин.
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

От ПП поискаха оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Запази
здравният министър катя ивкова смени четирима членове съвета директорите bdquoбул био ndash нцзпбldquo
Снимка: БТА
Слушай новината

От "Продължаваме Pромяната" поискаха оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. В пост във Фейсбук председателят на парламентарната група акад. Николай Денков заявява, че времето за експерименти със здравето на българските граждани е свършило.

"Вчерашното заседание на комисията по здравеопазване за пореден път показа, че здравният министър няма адекватен отговор по нито един от основните въпроси. А предложената "реформа" в здравеопазването всъщност е поредица от промени със спорни цели и неубедителни аргументи как ще бъдат постигнати", пише Денков.

Няма отговор за рисковете и неяснотите около замяната на регионалните здравни инспекции с регионални структури към МЗ, допълва той.

"Продължава да няма яснота как министър Ивкова ще изпълни ангажимента, който пое в началото на мандата си, за увеличение на заплатите на младите лекари и медицинските сестри. Иначе на думи заявките за справяне с кадровата криза са големи", е записано в позицията.

По думите на Николай Денков няма обяснение за тежките разминавания между обещанието на МЗ за повече профилактика и превенция при 5,5 пъти повече средства за болнично лечение в бюджета на НЗОК.

"България не може да си позволи некомпетентно ръководство на МЗ, което рискува да "довърши" и без това бедстващата здравна система – с всички последствия за пациенти и медици. И със сигурност заслужава по-добър здравен министър", пише още Николай Денков.

#Катя Ивкова #ПП #искане за оставка #министър на здравеопазването

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното първенство по Сока 6
1
Гледайте по БНТ 3 фазата на директните елиминации от световното...
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
2
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
3
64-годишен мъж е починал на пейка в коридора на болница в Стара Загора
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
4
Над 242 000 нуждаещи се са одобрени за целева помощ за отопление
Проверка не откри нарушения при транспортирането на починалото куче Нептун
5
Проверка не откри нарушения при транспортирането на починалото куче...
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица
6
Акция на ГДБОП в пловдивското село Брестовица

Най-четени

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
5
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
6
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...

Още от: Здраве

Летните вируси се увеличават в Благоевград, инфекциозното отделение е почти пълно
Летните вируси се увеличават в Благоевград, инфекциозното отделение е почти пълно
Франция регистрира най-горещото лято от 1900 година насам Франция регистрира най-горещото лято от 1900 година насам
Чете се за: 01:42 мин.
"Здраве без риск" - от МЗ насърчават консултациите с лекар преди купуването на хранителни добавки в мрежата "Здраве без риск" - от МЗ насърчават консултациите с лекар преди купуването на хранителни добавки в мрежата
Чете се за: 02:22 мин.
Жегите увеличават риска от стомашни инфекции, най-опасна е дехидратацията Жегите увеличават риска от стомашни инфекции, най-опасна е дехидратацията
Чете се за: 01:55 мин.
Ново ръководство на НЗОК: Депутатите избират управител и подуправител на Касата Ново ръководство на НЗОК: Депутатите избират управител и подуправител на Касата
Чете се за: 00:45 мин.
По-високи цени на клиничните пътеки и повече пари за лични лекари договориха БЛС и Здравната каса По-високи цени на клиничните пътеки и повече пари за лични лекари договориха БЛС и Здравната каса
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

КРС за заглушителите: Служителите ни са действали в съответствие със закона и правомощията си
КРС за заглушителите: Служителите ни са действали в съответствие...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Премиерите Радев и Фицо с коментар за ядрената енергетика като ключов фактор за постигане на климатичната неутралност Премиерите Радев и Фицо с коментар за ядрената енергетика като ключов фактор за постигане на климатичната неутралност
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Прокуратурата разследва замърсяване на Струма край Кюстендил заради умряла риба Прокуратурата разследва замърсяване на Струма край Кюстендил заради умряла риба
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
БНТ отбелязва 141 години от Съединението със специална празнична програма БНТ отбелязва 141 години от Съединението със специална празнична програма
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
От ПП поискаха оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трети българин е задържан и разпитан в Германия
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
В Украйна откриха още 15 подземни училища и убежища в...
Чете се за: 02:27 мин.
По света
Откриха живи двама работници в тунел на хидроенергиен строеж на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ