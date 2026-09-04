От ПП поискаха оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова

От "Продължаваме Pромяната" поискаха оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. В пост във Фейсбук председателят на парламентарната група акад. Николай Денков заявява, че времето за експерименти със здравето на българските граждани е свършило.

"Вчерашното заседание на комисията по здравеопазване за пореден път показа, че здравният министър няма адекватен отговор по нито един от основните въпроси. А предложената "реформа" в здравеопазването всъщност е поредица от промени със спорни цели и неубедителни аргументи как ще бъдат постигнати", пише Денков.

Няма отговор за рисковете и неяснотите около замяната на регионалните здравни инспекции с регионални структури към МЗ, допълва той.

"Продължава да няма яснота как министър Ивкова ще изпълни ангажимента, който пое в началото на мандата си, за увеличение на заплатите на младите лекари и медицинските сестри. Иначе на думи заявките за справяне с кадровата криза са големи", е записано в позицията.

По думите на Николай Денков няма обяснение за тежките разминавания между обещанието на МЗ за повече профилактика и превенция при 5,5 пъти повече средства за болнично лечение в бюджета на НЗОК.