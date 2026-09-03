РЗИ стават териториални дирекции към МЗ, не се закриват, обясни министър Ивкова

Не е предвидено закриване на регионалните здравни инспекции, а преобразуването им в териториални дирекции към Министерството на здравеопазването. Това каза здравният министър Катя Ивкова по време на заседанието на ресорната парламентарна комисия по повод оптимизация в администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството.

Министърът каза, че РЗИ няма да бъдат самостоятелни юридически лица, а целта е да се фокусират върху специализираната си дейност. Тя увери, че няма да има занижаване на функциите, а промяната касае общата администрация. По думите ѝ няма да има директори, заместник-директори и секретари.

Ще надградим и информационната система, посочи още Ивкова.

Друга промяна засяга Националния съвет по цени и реимбурсиране, който ще премине към дирекция в министерството. Ивкова увери, че експертизата няма да изчезне с тази промяна.

По думите на министъра, както за РЗИ, така и други структури в здравеопазването, е направен съответния функционален анализ със съответната методика. Ивкова обясни, че въз основа на това са избрани и кои второстепенни разпоредители на МЗ да бъдат оптимизирани. Тя отбеляза, че друга цел е и да няма дублиращи се функции. Реформата е обсъдена на работна група. По думите на Ивкова не се предвижда промяна относно Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.

По време на заседанието на Комисията по здравеопазване депутати от различни парламентарни групи изразиха мнение, че промените могат да доведат до централизация на структурите на МЗ.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравето, който предвижда структурните промени, вече е публикуван за обществено обсъждане.