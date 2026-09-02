БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

ДБ не приема предложения модел на реформа в здравеопазването, заяви депутатът Катя Панева

Николай Минков от Николай Минков
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
ДБ не приема предложения модел на реформа в здравеопазването, заяви депутатът Катя Панева
Слушай новината

Българското здравеопазване има нужда от реформа. Но реформа не означава съсредоточаване на максимален брой функции в центъра. Затова „Демократична България“ не приема предложения модел. Това заяви Катя Панева, която представи позицията на коалицията в декларация от парламентарната трибуна.

Катя Панева, "Демократична България":"Настояваме пълният доклад с приложенията и имената на авторите да бъде публикуван незабавно; Министерството на здравеопазването да представи функционален, финансов и кадрови анализ за всяка засегната структура; проектите за нормативни промени да бъдат придружени от предварителна оценка на въздействието и подложени на пълноценна обществена консултация по реда на Закона за нормативните актове. Структурни промени не бива да се предприемат, преди този дебат да е приключил."

ДБ има конкретни предложения, които съвпадат и с част от обявените напоследък от Вас приоритети като задължителни обществени поръчки за лекарства и медицински изделия от лечебните заведения при разходване на публични средства, с реална конкуренция и прозрачност; цялостна електронизация за проследимост на медицинската дейност и разходите; финансиране на болниците според качеството и резултатите от лечението; преструктуриране на болничната мрежа според потребностите на населението; целенасочени инвестиции в първичната помощ и профилактиката, допълни още тя.

Катя Панева, "Демократична България": "Заявяваме ясно: ще подкрепяме мерки – независимо кой ги предлага – когато отговарят на четири условия. Да е обоснована с публичен анализ, а не с доклад без автор. Да е обсъдена с работещите в системата и с пациентите. Да намалява плащанията от джоба на пациента и да повишава качеството на лечението."

Административното прегрупиране не е алтернатива на такава реформа, каза още Панева. В предложения вид реорганизацията рискува да отслаби институциите, да забави реакцията на държавата и да задълбочи съществуващите дефицити, допълни тя.

Когато една „реформа“ премахва самостоятелността, размива отговорността и концентрира решенията в ръцете на министъра, тя не решава кризата – тя я създава, заяви Катя Панева.

#реформа в здравеопазването #ДБ #Катя Панева

Последвайте ни

ТОП 24

Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
1
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по БНТ 3
2
Гледайте двубоите на България от световното първенство по Сока 6 по...
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска болница
3
Ново ръководство и рестартиране на проекта за Национална детска...
Запечатват незаконните обекти в местността „Баба Алино“ край Варна
4
Запечатват незаконните обекти в местността „Баба Алино“...
Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската надпревара
5
Официално: Андрей Гюров и Георги Кандев влизат в президентската...
Административният съд във Варна отхвърли искането за незабавно пускане на тока на жилищни сгради в “Баба Алино”
6
Административният съд във Варна отхвърли искането за незабавно...

Най-четени

НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
1
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
2
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
3
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
6
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...

Още от: Здраве

Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат навреме
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат навреме
Кръводарители с редки групи кръв търсят във Варна Кръводарители с редки групи кръв търсят във Варна
Чете се за: 01:32 мин.
Депресията може да отслаби способността на мозъка да разграничава новите преживявания от болезнените спомени Депресията може да отслаби способността на мозъка да разграничава новите преживявания от болезнените спомени
Чете се за: 04:05 мин.
Новите диагнози: Начинът ни на живот води до "модерни болести" Новите диагнози: Начинът ни на живот води до "модерни болести"
Чете се за: 02:55 мин.
Иван Ангелов, ПБ, за случая в Струмяни: Премиерът изобщо не е разбрал какво се случва, бил е на друго място Иван Ангелов, ПБ, за случая в Струмяни: Премиерът изобщо не е разбрал какво се случва, бил е на друго място
7602
Чете се за: 06:12 мин.
Промяна в правилата за кръводаряване: Близките вече не са длъжни да търсят кръводарители Промяна в правилата за кръводаряване: Близките вече не са длъжни да търсят кръводарители
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

Няма нищо опасно в кацането на двата американски военни самолета на летището в София, каза председателят на комисията по отбрана
Няма нищо опасно в кацането на двата американски военни самолета на...
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел САЩ обявиха, че са приключили с ударите по ирански военни цел
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Катастрофа между трамвай и боклуджийски камион блокираха движението в София Катастрофа между трамвай и боклуджийски камион блокираха движението в София
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат навреме Проф. Кантарджиев: Антраксът се лекува лесно, ако бъде разпознат навреме
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Министрите обсъждат решения за подкрепа на бизнеса заради разходите...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Започва регистрацията на партиите и коалициите за президентския вот
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
На живо: Парламентът ще обсъди на първо четене промени в Закона за...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
43 автомобила са били откраднати във Варна от началото на годината
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ