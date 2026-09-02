ДБ не приема предложения модел на реформа в здравеопазването, заяви депутатът Катя Панева

Българското здравеопазване има нужда от реформа. Но реформа не означава съсредоточаване на максимален брой функции в центъра. Затова „Демократична България“ не приема предложения модел. Това заяви Катя Панева, която представи позицията на коалицията в декларация от парламентарната трибуна.

Катя Панева, "Демократична България":"Настояваме пълният доклад с приложенията и имената на авторите да бъде публикуван незабавно; Министерството на здравеопазването да представи функционален, финансов и кадрови анализ за всяка засегната структура; проектите за нормативни промени да бъдат придружени от предварителна оценка на въздействието и подложени на пълноценна обществена консултация по реда на Закона за нормативните актове. Структурни промени не бива да се предприемат, преди този дебат да е приключил."

ДБ има конкретни предложения, които съвпадат и с част от обявените напоследък от Вас приоритети като задължителни обществени поръчки за лекарства и медицински изделия от лечебните заведения при разходване на публични средства, с реална конкуренция и прозрачност; цялостна електронизация за проследимост на медицинската дейност и разходите; финансиране на болниците според качеството и резултатите от лечението; преструктуриране на болничната мрежа според потребностите на населението; целенасочени инвестиции в първичната помощ и профилактиката, допълни още тя.

Катя Панева, "Демократична България": "Заявяваме ясно: ще подкрепяме мерки – независимо кой ги предлага – когато отговарят на четири условия. Да е обоснована с публичен анализ, а не с доклад без автор. Да е обсъдена с работещите в системата и с пациентите. Да намалява плащанията от джоба на пациента и да повишава качеството на лечението."

Административното прегрупиране не е алтернатива на такава реформа, каза още Панева. В предложения вид реорганизацията рискува да отслаби институциите, да забави реакцията на държавата и да задълбочи съществуващите дефицити, допълни тя.

Когато една „реформа“ премахва самостоятелността, размива отговорността и концентрира решенията в ръцете на министъра, тя не решава кризата – тя я създава, заяви Катя Панева.