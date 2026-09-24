БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина Марина Влади
Чете се за: 01:20 мин.
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на...
Чете се за: 00:32 мин.
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил...
Чете се за: 01:17 мин.
Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в...
Чете се за: 03:35 мин.
Туск към Радев: Трябва много последователно да подкрепяме...
Чете се за: 04:12 мин.
„Проект: Живот“ е новото образователно...
Чете се за: 02:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сътрудничеството в авиацията и в проектите по SAFE обсъдиха министър Димитър Стоянов и зам.-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Запази
сътрудничеството авиацията проектите safe обсъдиха министър димитър стоянов заместник министърът отбраната полша цезари томчик
Снимка: БТА
Слушай новината

Министърът на отбраната Димитър Стоянов се срещна днес със заместник-министъра на националната отбрана на Полша Цезари Томчик. Двустранните разговори се проведоха в рамките на официалното посещение на министър-председателя на Република България Румен Радев в страната.

Сред водещите теми беше възможността Полша да предостави на България резервни части за самолетите МиГ-29. Министър Стоянов изрази благодарност за оказаното от полската страна съдействие и за готовността за намиране на практическо решение на предизвикателствата пред българската военна авиация.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „За нас е важно да запазим необходимите способности до пълното изграждане на новата ни изтребителна авиация. Всяка възможност за поддържане на летателната годност на МиГ-29 има пряко значение за охраната на въздушното ни пространство“, заяви министър Стоянов. Българската страна е предоставила списък с необходимите резервни части и по време на срещата бяха обсъдени възможностите на полската страна за осигуряването им.

Друг акцент в разговора беше европейският инструмент SAFE.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Полша вече има практически опит, от който България може да се възползва. За нас е важно да използваме максимално възможностите, които SAFE предоставя за развитието на отбранителните способности.“

Обсъдени бяха и възможностите за обмен на експертен опит по придобиването и експлоатацията на самолетите F-16, като от българска страна беше предложено провеждането на работни срещи между експертите на двете държави с цел запознаване с полския опит при решаването на практически въпроси, свързани с F-16.

По време на срещата бяха дискутирани развитието на военнотехническото сътрудничество и потенциалът за реализация на конкретни проекти от взаимен интерес, включително чрез по-активно взаимодействие между отбранителните индустрии на България и Полша. Отбелязано беше, че подписаната годишна програма за двустранно сътрудничество за 2026 г. поставя акцент върху обучението и подготовката на военнослужещи.

#SAFE #Димитър Стоянов #отбрана #Полша

Последвайте ни

ТОП 24

"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?": Близките на Евгения настояват за доживотни присъди
1
"Защо ми уби детенцето? Добре ли ти е на свобода?":...
Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха археолози в средновековния град Русокастро
2
Работилница за производство на луксозни стъклени предмети откриха...
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
3
Премиерът Румен Радев е на официално посещение в Полша
Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с водоснабдяването, са подадени тази година
4
Омбудсманът: 35% повече жалби, свързани с проблеми с...
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
5
"Ел Ниньо" превърна пустинята Атакама в цветна градина
Очакват ни условия за слани в четвъртък
6
Очакват ни условия за слани в четвъртък

Най-четени

На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
1
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие 6“ тръгва по БНТ на 10.10.2026 г. от 10 ч. вечерта
2
Милена Милотинова: След 10 години пауза „Под прикритие...
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на мечтата на световните вицешампиони на ЕвроВолей
3
Германия попари България след драматичен обрат и сложи край на...
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
4
Джанлоренцо Бленджини: Заслужена победа за Германия, бяха по-добри
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
5
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов сезон?
6
Кога „Под прикритие“ се завръща в ефира на БНТ с нов...

Още от: Европа

Почина Марина Влади
Почина Марина Влади
Владимир Кличко пред БНТ: Ако злото получава подкрепа, това само ще го направи по-силно Владимир Кличко пред БНТ: Ако злото получава подкрепа, това само ще го направи по-силно
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар в станцията за сателити „Старлинк“ разтревожи властите в Полша Пожар в станцията за сателити „Старлинк“ разтревожи властите в Полша
Чете се за: 01:10 мин.
След срещата Радев–Туск в Полша: Варшава е единствената възможност за поддръжка на МиГ-29 След срещата Радев–Туск в Полша: Варшава е единствената възможност за поддръжка на МиГ-29
Чете се за: 04:57 мин.
България подписа позиция в подкрепа на Украйна преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН България подписа позиция в подкрепа на Украйна преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН
Чете се за: 03:42 мин.
Балтийските държави наложиха съвместно санкции срещу руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман Балтийските държави наложиха съвместно санкции срещу руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

България подписа позиция в подкрепа на Украйна преди заседанието на Съвета за сигурност на ООН
България подписа позиция в подкрепа на Украйна преди заседанието на...
Чете се за: 03:42 мин.
Европа
Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на НДК ще е на 6 октомври Втората предпремиера на „Под прикритие 6“ в Зала 1 на НДК ще е на 6 октомври
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
ЦИК обяви пълна профилактика на машините за вота ЦИК обяви пълна профилактика на машините за вота
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
След срещата Радев–Туск в Полша: Варшава е единствената възможност за поддръжка на МиГ-29 След срещата Радев–Туск в Полша: Варшава е единствената възможност за поддръжка на МиГ-29
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Велислава Петрова подписа проект за отзоваване на посланика ни в ОАЕ
Чете се за: 00:32 мин.
По света
20 дни преди да изтърпи присъдата си: Съдът в Кюстендил задържа...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Прецедент в Австралия: За първи път изкуствен интелект проби...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ