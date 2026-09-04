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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Токът и водата в „Баба Алино“ няма да бъдат пуснати

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Светлана Ганчева
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незаконни водопроводни съоръжения открити комплекса баба алино варна
Снимка: БГНЕС
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Токът и водата в „Баба Алино“ няма да бъдат пуснати.

Административният съд във Варна не уважи иска на „Форест клуб Варна“ да бъде спряна заповедта, според която в част от комплекса се спират електро- и водоснабдяването.

Съдът прие искането за неоснователно, тъй като дружеството не е доказало настъпването на значителни вреди в собствената си правна сфера.

Уточнява се също, че съдебната мярка за спиране действа след момента на одобряване на искането и чрез него не може да възстановяват вече прекъснати доставки на ток и вода.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

#Форест клуб Варна #ток и вода #Административен съд - Варна #имоти Баба Алино #отхвърляне #иск

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