Токът и водата в „Баба Алино“ няма да бъдат пуснати.

Административният съд във Варна не уважи иска на „Форест клуб Варна“ да бъде спряна заповедта, според която в част от комплекса се спират електро- и водоснабдяването.

Съдът прие искането за неоснователно, тъй като дружеството не е доказало настъпването на значителни вреди в собствената си правна сфера.

Уточнява се също, че съдебната мярка за спиране действа след момента на одобряване на искането и чрез него не може да възстановяват вече прекъснати доставки на ток и вода.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.