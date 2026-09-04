Задръствания по магистрала "Струма" по пътя към Гърция преди почивните дни около Съединението

Във връзка с предстоящите почивни дни за Деня на Съединението, временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 т. по най-натоварените пътни направления - магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“ и участъка от път I-1 в област Благоевград. Целта е да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Какво е движението по един от най-натоварените участъци по магистрала "Струма"?

В посока Кулата в реално време има образувана тапа. Тя продължава няколко минути, след което трафикът отново продължава, макар и изключително интезивен.

Това, което казаха шофьорите пред нашата камера, че са благодарни поне, че тежкотоварните камиони именно в този час са спрени.

Забраната за движението на камиони до 12 тона през днешния ден важи до 20 часа. Утре тежкотоварните камиони нямат право да се движат за времето от 9 до 14 часа, а в понеделник в обратна посока - посока София, забраната ще важи с цел да се избегнат пътно-транспортни големи произшествия.

“Малко повече изглежда от предния път преди седмица. От София тръгнахме и отиваме към Гърция. Но в смисъл да, тук има задръстване, 50 минути дава по навигацията. Определено има повече коли от преди 2 месеца." ст. инсп. Георги Бучков, сектор "Пътна полиция" при ОД на МВР-Благоевград: "Това, което ще направим е да осигурим допълнително присъствие на нашите служители, които освен, че ще следят за движение, за спазване на правилата за движение по пътищата и ще подпомагат и ще регулират движението там, където е необходимо."

Шофьорите, които искат да проверят в реално време какъв е трафикът, могат да го направят от страниците на ТОЛ управлението, както и от страницата на Агенция "Пътна инфраструктура".

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