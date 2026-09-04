Разследването на саботажа в Мюнхен: Оставиха в ареста двама заподозрени българи

Трети българин е заловен в Мюнхен след умишления палеж в близост до компания за отбранителни технологии. Другите двама заподозрени българи остават в предварителния арест, постанови разследващия съдия. Все още се изясняват обстоятелствата около предполагаемия саботаж.

Неизвестни след инцидента в Мюнхен - българи ли са извършителите, има ли връзка между тримата задържани и какъв е мотивът.

Минути преди полунощ в сряда вечерта очевидец съобщава за хвърлени от автомобил запалителни устройства срещу комплекс, свързан с отбранителната индустрия.

Лудвиг Валдингер, говорител на баварската криминална полиция: "Реакцията на свидетеля е от решаващо значение, защото той запомнил модела на колата и успял да я опише подробно. След мащабно преследване колата е открита на бензиностанция. Там са и двамата заподозрени, които са арестувани. Те са 28-годишна жена и 38-годишен мъж, и двамата български граждани."

Според местни медии по-късно през деня при полицейска операция край Мюнхен е задържан и 55-годишен българин, който се барикадирал в жилището си. Засега не е ясно защо мъжът е попаднал в полезрението на разследващите.

Йоахим Херман, министър на вътрешните работи на Бавария: "В момента се извършват разпити, а разследването се води от криминалната полиция в Мюнхен, тъй като предполагаме, че тези престъпления имат политически мотив, предвид връзката им с фирми в областта на отбраната и сигурността в града. На този етап не можем да предоставим повече подробности."

В района на атаката се намират няколко компании, специализирани в сферата на сигурността и комуникациите. Разработваните технологии са предназначени за нуждите на германското правителство и армията - сред тях радарни системи, които откриват, проследяват и блокират дронове.