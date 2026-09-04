Близките на двамата полицаи с реакция след доживотната присъда: „Справедливостта възтържествува“

Доживотен затвор за сириеца Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, врязвайки се с автобус с мигранти в патрулния им автомобил преди 4 години. Апелативният съд в Бургас увеличи първоначално постановената присъда от 20 години.

След дълго чакане, близките на Атанас Градев и Йордан Илиев посрещнаха доживотната присъда за убиеца на децата им с успокоение.

Панайот Градев, баща на Атанас Градев: „Справедливостта възтържествува. Това е едно предумишлено убийство за мен. Никакъв спирачен път няма.“ Керана Градева, майка на Атанас Градев: „Много чакане беше. Не може да се каже, че е успокоение. Гледаме да живеем с болката. И дано никой да не преживее нашето нещастие.“

Апелативният съд в Бургас обясни решението си с високата скорост на движение на автобуса, липсата на шофьорска книжка на сириеца и последвалия му опит да избяга.

Йовита Григорова, говорител на Апелативна прокуратура – Бургас: „Приблизително около 30 км са били правени опити този автобус с мигрантите да бъде преустановен в неговото движение чрез стоп-палки, чрез съпътстващи служебни автомобили, които са правили опит четирикратно да спрат автобуса, но това не е било реализирано и в крайна сметка се е стигнало до този фатален сблъсък“.

Съдът отчита и опасността, на която Омар Аднан е изложил превозваните 47 души.

Йовита Григорова, говорител на Апелативна прокуратура – Бургас: „Жени и деца, като е подставил в опасност и техният живот, тъй като по негови указания, те е трябвало да бъдат на пода на автобуса, независимо от многократните им молби да престане с това преследване."

Защитата заяви, че ще обжалва пред Върховния касационен съд. Според адвоката, доживотната присъда е несправедлива заради младостта на подсъдимия.