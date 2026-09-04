Над 10 кг марихуана, кокаин и 23 растения канабис иззеха от СДВР при две полицейски операции

Над 10 килограма марихуана, кокаин и 23 растения канабис са иззети при две последователни полицейски операции на 3 септември.

Около 17.00 часа, в рамките на полицейска операция в района на ж.к. „Овча купел“, криминалисти от 06 РУ – СДВР установили лек автомобил, за който имали данни, че се използва като мобилен склад за наркотици. Пред автомобила бил организиран секретен пост и наблюдение.

Малко по-късно към автомобила се приближил 17-годишен младеж. В момента, в който получил достъп до колата, полицейските служители предприели действия и го задържали на място.

В автомобила били открити и иззети 10 килограма марихуана, разпределени в десет вакуумирани пакета с тегло около един килограм всеки.

Автомобилът бил използван като своеобразно наркодепо, а схемата била организирана така, че да се избягва прекият контакт между продавач и купувач. При предварително уговорена сделка купувачът получавал информация за местонахождението на паркирания автомобил и указания къде е оставен ключът, след което сам вземал уговореното количество наркотик.

Около 19.00 часа е реализирана втора операция – на ул. „Любляна“, в непосредствена близост до 66-то СУ.

Било е установено място, на което се отглеждали растения от рода на конопа. Организирано било наблюдение, а полицаите задържали на място 60-годишен криминално проявен мъж, докато поливал растенията.

Мъжът бил познат в района с прякора „Хари Потър“. Според разкази на негови съседи той бил известен като „мозъка на финансовите измами“ и наскоро бил излязъл от затвора. Те твърдят още, че мъжът разпространявал наркотични вещества и на ученици.

Особено притеснителен е фактът, че мястото с канабисовите растения се намирало в непосредствена близост до столично училище.

Иззети са били 129 грама марихуана, 10 грама кокаин и 23 растения от рода на конопа.



