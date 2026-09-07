УЕФА наказа Мохамед Брахими за три мача, пропуска старта на ЦСКА в Лигата на конференциите

ЦСКА ще бъде без Мохамед Брахими в първите си два двубоя от основната фаза на Лигата на конференциите. Футболистът на "червените“ получи наказание от три срещи от УЕФА заради червения си картон в първия плейофен мач срещу ОФИ Крит в Лига Европа.

Брахими беше отстранен от игра при поражението с 0:3 от гръцкия тим, а дисциплинарните органи на европейската футболна централа са определили санкция от три мача.

Първата среща от наказанието вече беше изтърпяна в реванша срещу ОФИ Крит. Останалите два двубоя обаче се пренасят в участието на ЦСКА в Лигата на конференциите.

Така Брахими няма да бъде на разположение на Христо Янев за първите две срещи на "армейците“ в основната фаза на турнира - срещу Монако и Нордселанд.

След изтичането на санкцията футболистът отново ще може да бъде използван в европейските двубои на ЦСКА.