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Диниш Алмейда влезе в състава на ЦСКА за Лига на конференциите, Тамиму Уору остана извън него

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Спорт
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Последното попълнение на "червените“ получи картотека за основната фаза на турнира, докато Алехандро Пиедраита също не попадна сред избраниците на Христо Янев

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Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА обяви състава си за основната фаза на Лига на конференциите, като последното ново попълнение Диниш Алмейда попадна сред картотекираните футболисти на „червените“. Португалският защитник ще бъде на разположение на Христо Янев за европейските двубои.

Алмейда се завърна в българския футбол, след като по-рано през седмицата подписа двугодишен договор с ЦСКА. Централният защитник вече е част и от европейския състав на тима.

Сред картотекираните обаче не фигурира друго от летните попълнения - Тамиму Уору. Той остана извън избраниците за основната фаза на третия по сила европейски клубен турнир.

В списъка не е и Алехандро Пиедраита. Колумбийското крило е пред раздяла с ЦСКА, като се очаква в следващите часове да финализира преминаването си в Торонто.

Христо Янев е включил общо 25 футболисти в основния състав за европейските срещи – трима вратари, осем защитници, девет полузащитници и петима нападатели.

Ето избраниците на ЦСКА за основната фаза на Лига на конференциите:

Вратари: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов;

Защитници: 2. Пастор, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 19. Андрей Йорданов, 32. Факундо Родригес, 91. Алекс Тунчев;

Халфове: 6. Бруно Жордао, 7. Макс Ебонг, 8. Стефано Сенси, 11. Мохамед Брахими, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 80. Георги Чорбаджийски, 94. Исак Соле, 99. Джеймс Ето`о;

Нападатели: 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц, 28. Йоанис Питас, 34. Васил Каймаканов, 38. Лео Перейра.

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#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #ПФК ЦСКА София #Диниш Алмейда

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