БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
По-скъпи домати, по-евтини чушки: Колко ще ни струва...
Чете се за: 03:15 мин.
Шофьорът на камиона с близо 340 кг наркотици остава в ареста
Чете се за: 02:02 мин.
Откритият в Бургас наркотик е рекордно количество,...
Чете се за: 02:12 мин.
Гори незаконно сметище в кв. "Филиповци"
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се е увеличил значително

Мария Чернева от Мария Чернева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Броят на делфините в българските териториални води се е увеличил значително – показва изследване на екип международни учени на борда на кораба на „Грийнпийс“. Но за съжаление, причините за това не са положителни. Какви други промени отчитат в поведението на морските бозайници и на какво се дължат?

Не, те не се радват да ни видят, нито са любопитни да ни опознаят. Но са достатъчно интелигентни, за да не се страхуват от кораба и да яхнат вълните, които той създава. Правят го сега, правили са го и преди хиляди години с ветроходите. И хал хабер си нямат, че в момента са обект на изследване.

Мартин Томов – координатор кампании, „Грийнпийс“ – България: „Изследването е в защитена зона Ропотамо, която именно беше посочена от учените от Института по океанология като най-добре запазена, но също и най-силно експлоатирана – най-подходящо да се създаде първият морски резерват в страната.“

Черно море е дом на три вида делфини – обикновени, като тези, които се прескачат на носа, бутилконоси или афалини и морските свине, или муткури. Какво се случва с техните популации при толкова много заплахи като войната и затоплянето – последното проучване е на Института по океанология от 2017 година.

Димитър Попов – морски биолог, „Зелени Балкани“: „Това беше, за съжаление, единственото такова проучване във връзка с ангажиментите на България по Рамковата директива за морска среда. Значи вече имаме 9 години, откакто не е правен такъв мониторинг.“

Екипът учени е международен, но как делфините се справят с промените сега е от особен интерес за украинските морски биолози.

Д-р Карина Вишнякова – морски биолог, Украински център по екология на морето: „Заплахите от войната са свързани с шумовото замърсяване от огромните военноморски действия, от експлозиите и токсичното замърсяване.“

Изследването сега е много обещаващо, защото корабът на „Грийнпийс“ предоставя един много важен инструмент. Хидрофон или воден микрофон, с който могат да запишат и анализират комуникацията между делфините.

Мартин Томов – координатор кампании, „Грийнпийс“ – България: „Благодарение на този хидрофон успяваме да разпознаем добре делфините и различните видове от тях. Всъщност има гигантски кабел, който се влачи 350 метра зад кораба. И е доста тежък физически труд да се изкара толкова назад от кораба.“

Прилича на обикновен маркуч, но отвътре е пълен с минерално масло, което изолира пиезокристалите вътре от механичните вълни, за да улавят само фините вибрации на звуковите, дори и ултразвуковите вълни.

Робърт Циглицки – „Грийнпийс“ – Централна и Източна Европа: „Този звук е добре познат и щраканията са много ясни. Но не можем да чуем сигналите на морските свине. Те работят на много високи честоти, които не се улавят от човешкото ухо.“

Така че единственият шанс да се засекат муткурите е с хидрофона.

#Института по океанология #"Зелени Балкани". #"Грийнпийс" #делфини #изследване

Последвайте ни

ТОП 24

До 31° днес, от петък започва захлаждане
1
До 31° днес, от петък започва захлаждане
Петима души загинаха, други петима са ранени при самолетна катастрофа на летището в Маями
2
Петима души загинаха, други петима са ранени при самолетна...
139 шофьори са задържани през почивните дни за употреба на алкохол и наркотични вещества
3
139 шофьори са задържани през почивните дни за употреба на алкохол...
Хубав септември, с топли дни и с валежи, очакват синоптиците
4
Хубав септември, с топли дни и с валежи, очакват синоптиците
Шествие на цветя по улиците на нидерландския град Зюндерт
5
Шествие на цветя по улиците на нидерландския град Зюндерт
Без абсолютно мнозинство: Победа за "Алтернатива за Германия", но и протести в страната
6
Без абсолютно мнозинство: Победа за "Алтернатива за...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
2
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
3
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
4
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
5
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
6
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете

Още от: Екология

Франция регистрира най-горещото лято от 1900 година насам
Франция регистрира най-горещото лято от 1900 година насам
Очакват най-силното Ел Ниньо от 70 години насам Очакват най-силното Ел Ниньо от 70 години насам
Чете се за: 02:30 мин.
Протест в Пловдив заради отровените 8 лешояда в Стара планина Протест в Пловдив заради отровените 8 лешояда в Стара планина
Чете се за: 00:42 мин.
Продуктовите екотакси: Кабинетът намалява четири пъти ставките за електроуредите Продуктовите екотакси: Кабинетът намалява четири пъти ставките за електроуредите
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязват се 131 години от началото на организираното туристическо движение у нас Отбелязват се 131 години от началото на организираното туристическо движение у нас
Чете се за: 01:10 мин.
100 са участниците в 13-ото издание на велопохода "Дунав ултра" 100 са участниците в 13-ото издание на велопохода "Дунав ултра"
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София
Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Политическо сътресение в Германия: Мерц призна тежка загуба и призова за защита на демокрацията Политическо сътресение в Германия: Мерц призна тежка загуба и призова за защита на демокрацията
Чете се за: 03:55 мин.
По света
15 септември в евро: Колко излиза първият учебен ден? 15 септември в евро: Колко излиза първият учебен ден?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се е увеличил значително Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се е увеличил значително
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
14-ото издание на „Алея на книгата“ в София събра над...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Всеки втори служител у нас страда от високо ниво на стрес
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн....
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
След пожара на незаконно сметище край "Филиповци":...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ