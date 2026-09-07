Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се е увеличил значително

Броят на делфините в българските териториални води се е увеличил значително – показва изследване на екип международни учени на борда на кораба на „Грийнпийс“. Но за съжаление, причините за това не са положителни. Какви други промени отчитат в поведението на морските бозайници и на какво се дължат?

Не, те не се радват да ни видят, нито са любопитни да ни опознаят. Но са достатъчно интелигентни, за да не се страхуват от кораба и да яхнат вълните, които той създава. Правят го сега, правили са го и преди хиляди години с ветроходите. И хал хабер си нямат, че в момента са обект на изследване.

Мартин Томов – координатор кампании, „Грийнпийс“ – България: „Изследването е в защитена зона Ропотамо, която именно беше посочена от учените от Института по океанология като най-добре запазена, но също и най-силно експлоатирана – най-подходящо да се създаде първият морски резерват в страната.“

Черно море е дом на три вида делфини – обикновени, като тези, които се прескачат на носа, бутилконоси или афалини и морските свине, или муткури. Какво се случва с техните популации при толкова много заплахи като войната и затоплянето – последното проучване е на Института по океанология от 2017 година.

Димитър Попов – морски биолог, „Зелени Балкани“: „Това беше, за съжаление, единственото такова проучване във връзка с ангажиментите на България по Рамковата директива за морска среда. Значи вече имаме 9 години, откакто не е правен такъв мониторинг.“

Екипът учени е международен, но как делфините се справят с промените сега е от особен интерес за украинските морски биолози.

Д-р Карина Вишнякова – морски биолог, Украински център по екология на морето: „Заплахите от войната са свързани с шумовото замърсяване от огромните военноморски действия, от експлозиите и токсичното замърсяване.“

Изследването сега е много обещаващо, защото корабът на „Грийнпийс“ предоставя един много важен инструмент. Хидрофон или воден микрофон, с който могат да запишат и анализират комуникацията между делфините.

Мартин Томов – координатор кампании, „Грийнпийс“ – България: „Благодарение на този хидрофон успяваме да разпознаем добре делфините и различните видове от тях. Всъщност има гигантски кабел, който се влачи 350 метра зад кораба. И е доста тежък физически труд да се изкара толкова назад от кораба.“

Прилича на обикновен маркуч, но отвътре е пълен с минерално масло, което изолира пиезокристалите вътре от механичните вълни, за да улавят само фините вибрации на звуковите, дори и ултразвуковите вълни.

Робърт Циглицки – „Грийнпийс“ – Централна и Източна Европа: „Този звук е добре познат и щраканията са много ясни. Но не можем да чуем сигналите на морските свине. Те работят на много високи честоти, които не се улавят от човешкото ухо.“

Така че единственият шанс да се засекат муткурите е с хидрофона.