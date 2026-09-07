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139 водачи са задържани през почивните дни за употреба на алкохол и наркотични вещества

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"Пътна полиция": Агресивните шофьори може да бъдат забавени от необозначени автомобили

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Няма загинали при пътнотранспортни произшествия в страната за последното денонощие, съобщи в студиото на "Денят започва" гл. инспектор Лъчезар Близнаков от “Пътна полиция”. По думите му, има сериозно ограничаване на катастрофите, предизвикани от водачи, любители на високите скорости, както и на такива с алкохол и наркотични вещества, но при рутинните проверки тези случаи не намаляват.

гл. инспектор Лъчезар Близнаков, “Пътна полиция” към Главна дирекция “Национална полиция”: "Цифрите сами говорят по себе си. Само за уикенда - петък, събута, неделя, 139 такива случаи сме установили свързани с употреба на алкохол и наркотични вещества."

В същото време се усеща ефектът от въвеждането на показателя средна скорост, допълни инспектор Близнаков.

гл. инспектор Лъчезар Близнаков, “Пътна полиция” към Главна дирекция “Национална полиция”: "Няколко пъти вече се убеждавам с очите си, при пътувания към Черноморието, че изчезват тези агресивни водачи, бързащите, които прелитаха покрай нас с ужасно висока скорост. Не само, че са рядкост, вече почти липсват."

Данните показват, че през август тази година се отчита намаление по всички показатели за пътно-транспортния травматизъм в сравнение с миналата година - намаление на тежките пътно-транспортни произшествия, на загиналите и на ранените, в сравнение с август миналата година.

От "Пътна полиция" са предприели всички мерки, за да гарантират спокойствието на водачите в днешния ден, който е последен от поредица почивни дни и се очаква засилен трафик.

гл. инспектор Лъчезар Близнаков, “Пътна полиция” към Главна дирекция “Национална полиция”:"Наситено е с полицейски екип и контролира се както и за скорост, така и за останалите нарушения, които ядосват всички нас. Агресивни водачи няма да се толерират по никакъв начин, точно обратното, те ще бъдат забавени, така че ако си позволите да направите някакво рисково изпреварване или нещо друго, със сигурност вероятността да ви настигне необозначен полицейски автомобил и да ви забави така, че да няма как да наваксате това време, е огромно."

Вижте целия разговор във видеото

#задържани шофьори #средна скорост #пътнотранспортни произшествия #"Пътна полиция" #трафик

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