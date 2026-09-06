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Почина дългогодишният журналист и документалист от БНТ-Русе Бояна Шандуркова

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Теодор Стамболиев
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Общество
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почина дългогодишният журналист документалист бнт русе бояна шандуркова
Снимка: Архив
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На 77-годишна възраст почина дългогодишният журналист и документалист Бояна Шандуркова – име, оставило трайна следа в обществения и културния живот на Русе.

Десетилетия от своята кариера тя посвещава на журналистиката, като името ѝ е тясно свързано с Българската национална телевизия и Регионалния телевизионен център в Русе. Преди това работи и в Радиоцентър – Силистра, където е родена.

Като репортер, сценарист и автор на документални продукции Шандуркова остави своеобразен телевизионен летопис на Русе и съхрани за поколенията срещите си с редица забележителни личности. Зад професионалната ѝ работа стоят задълбочено познаване на историята и културата на града, внимание към човешката история и отговорност към паметта, която журналистиката оставя след себе си.

Сред документалните продукции, посветени на знакови личности, историята и културната памет на Русе и България, са "Следа към себе си – Никола Терзиев – Желязото", "Панайот Хитов – между легендата и истината", "Пирин Бояджиев – неизвестни страници", "Тя беше родена свободна", "Уморено сърце" и "Наричаха ги Русенската школа".

През 2011 г. професионалният ѝ принос е отличен с награда "Русе" в категория "Публицистика в медиите". Бояна Шандуркова е автор и на сценарии на редица значими културни прояви в Русе и през последните години запазва активната си връзка с журналистиката и БНТ.

Поклонението ще се състои в понеделник, 7 септември, от 10:00 часа във фоайето на Доходното здание. Опелото ще бъде отслужено от 12:30 ч. в катедралния храм "Всех Святих", а погребението ще се състои от 14:00 ч. в гробищен парк "Басарбово".

Поклон пред светлата ѝ памет!

#Бояна Шандуркова #БНТ-Русе #кончина

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