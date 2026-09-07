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Ръст на чуждестранните студенти у нас: С какво ги привличат българските университети?

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С 5% се е увеличил броят на чуждестранните студенти в българските университети спрямо миналата година. Това показват данни на Министерството на образованието и науката. Какво привлича студентите от други държави у нас и как изглежда обучението им в България, разказва стажант-репортерът Виктория Николова.

Преди шест години Сепер Талеби от Иран идва в България. Води го желанието да продължи образованието си.

Сепер Талеби, студент по фармация: „Когато завърших гимназия в родната ми страна, реших да уча висше образование в друга държава. България беше една от страните, които разглеждах, и когато дойдох тук, избрах да остана.“

Днес Сепер е трети курс студент по фармация и вижда предимства както в обучението, така и в отношението на преподавателите.

Сепер Талеби, студент по фармация: „Харесва ми да следвам висшето си образование в България, защото хората тук са по-близки като манталитет до нашия и са по-дружелюбни от хората в някои други държави. Харесвам университетите тук, защото имаш близка връзка с преподавателите. Професорите помагат и се интересуват от нас. Ако видят, че полагаш усилия и си добър студент, идват и ти помагат.“

Според него една от причините чужденците да избират България е и по-достъпното образование.

Сепер Талеби, студент по фармация: „Тук плащаш такси, които са доста по-ниски в сравнение с други държави. А когато получиш диплома от европейска държава, тя е валидна навсякъде в Европа и това е голямо предимство.“

Подобна е историята и на Тония Николау. Нейният път към България обаче започва от Кипър.

Тония Николау, студент по дентална медицина: „Избрах България, защото видях образователната система и начина на живот тук. Освен това е близо до моята държава. Попитах и доста хора, които са учили или учат тук, и мнението им беше положително.“

Тония вече е на финала на следването си. Въпреки трудностите, тя вижда предимства в обучението у нас.

Тония Николау, студент по дентална медицина: „Препоръчвам на приятелите си да учат в България, защото тук не учиш само от учебниците – учиш и от практиката. Това е много полезно за всеки студент. Начинът, по който работи университетът, те учи как да се справяш и извън него, в реалния живот. Таксите също са достъпни. В други държави е доста по-скъпо.“

След дипломирането си и двамата все още не знаят къде ще продължи професионалното им развитие. Но вече знаят какво означава България за тях.

Сепер Талеби, студент по фармация: „България е красива и е нов старт за мен, нова фаза в живота ми.“

Тония Николау, студент по дентална медицина: „България е място, в което се развивам както професионално, така и личностно.“

Автор: Стажант-репортер Виктория Николова

#ръст #чуждестранни студенти #български университети

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