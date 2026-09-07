БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
По-скъпи домати, по-евтини чушки: Колко ще ни струва...
Чете се за: 03:15 мин.
Шофьорът на камиона с близо 340 кг наркотици остава в ареста
Чете се за: 02:02 мин.
Откритият в Бургас наркотик е рекордно количество,...
Чете се за: 02:12 мин.
Гори незаконно сметище в кв. "Филиповци"
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Продължава запръстяването на депото край Габрово, където възникна пожар

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Два големи пожара бушуваха в Габрово вчера. Първият на регионалното депо за отпадъци, вторият в гориста местност в непосредствена близост до къщите в квартал "Горни Бакойци", на практика от двете страни на града.

Няма засегнати имоти в квартала, като се предполага, че пламъците са тръгнали от сухи треви. Огнеборците успяха бързо да овладеят огнището, но заради силния вятър пламъците се разпространиха към боровата гора и така гасенето и локализирането на пожара продължи до късно снощи.

Към момента че ситуацията вече е под контрол, но екипи на пожарната продължават да следят за възпламеняването на нови огнища.

На регионалното депо се вижда силно задимяване, като до късно през нощта на място е работила тежка техника, за да се запръсти и да се спрат пламъците.

Николай Стоянов, директор на регионалното депо в Габрово: "Към 11.30 часа получихме обаждане от дежурния, който е на обекта, че имаме ситуация на депото. Както е по протокол, дойдохме с механик-водачите, обадихме се на "Пожарна безопасност и защита на населението". Засегнатият участък беше около 100 квадратни метра, но поради силния вятър ситуацията много бързо ескалира. Дойдоха още два противопожарни автомобила, ние мобилизирахме максимално сили и благодарение на фирми от Габрово, от Търново, които в почивния ден реагираха с тежка механизация започна запръстяване на засегнатите участъци до 3 часа през нощта."

Сериозни огнища в момента няма, само задимяването е силно, допълни Николай Стоянов. Няма данни за замърсяване на въздуха в района, въпреки че се усеща силна миризма. Измерванията на мобилната станция на екоинспекцията ще станат ясни по-късно през деня. Продължават и действията за запръстяване, като надеждата е да няма силен вятър, както в неделя.

Вижте още в прякото включване на Мирела Дончева

#регионално депо #пожари #качество на въздуха #ОВЛАДЯВАНЕ #Габрово #щети

Последвайте ни

ТОП 24

До 31° днес, от петък започва захлаждане
1
До 31° днес, от петък започва захлаждане
Петима души загинаха, други петима са ранени при самолетна катастрофа на летището в Маями
2
Петима души загинаха, други петима са ранени при самолетна...
139 шофьори са задържани през почивните дни за употреба на алкохол и наркотични вещества
3
139 шофьори са задържани през почивните дни за употреба на алкохол...
Хубав септември, с топли дни и с валежи, очакват синоптиците
4
Хубав септември, с топли дни и с валежи, очакват синоптиците
Шествие на цветя по улиците на нидерландския град Зюндерт
5
Шествие на цветя по улиците на нидерландския град Зюндерт
Без абсолютно мнозинство: Победа за "Алтернатива за Германия", но и протести в страната
6
Без абсолютно мнозинство: Победа за "Алтернатива за...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
2
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
3
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
4
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
5
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
6
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете

Още от: Регионални

Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?
Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?
Тапи на Кресна: Отново опашки и изнервени шофьори Тапи на Кресна: Отново опашки и изнервени шофьори
Чете се за: 01:50 мин.
Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София
Чете се за: 02:32 мин.
15 септември в евро: Колко излиза първият учебен ден? 15 септември в евро: Колко излиза първият учебен ден?
Чете се за: 03:22 мин.
Пожар избухна в борова гора в района на яз. "Копринка" Пожар избухна в борова гора в района на яз. "Копринка"
Чете се за: 00:30 мин.
Военен хеликоптер се включи в гасенето на пожар над софийското село Антон Военен хеликоптер се включи в гасенето на пожар над софийското село Антон
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София
Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Политическо сътресение в Германия: Мерц призна тежка загуба и призова за защита на демокрацията Политическо сътресение в Германия: Мерц призна тежка загуба и призова за защита на демокрацията
Чете се за: 03:55 мин.
По света
15 септември в евро: Колко излиза първият учебен ден? 15 септември в евро: Колко излиза първият учебен ден?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се е увеличил значително Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се е увеличил значително
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
14-ото издание на „Алея на книгата“ в София събра над...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Всеки втори служител у нас страда от високо ниво на стрес
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн....
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
След пожара на незаконно сметище край "Филиповци":...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ