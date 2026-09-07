Без абсолютно мнозинство: Победа за "Алтернатива за Германия", но и протести в страната

Крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" спечели изборите в германската провинция Саксония-Анхалт, но не успя да си осигури абсолютно мнозинство.

Победата беше посрещната с бурна радост в централата на партията. Не е ясно дали тя ще успее да сформира правителство, защото основните политически формации отказват да работят с крайнодесните. Но високата избирателната активност от почти 78% показва по-широкото политическо значение на резултата.

"Алтернатива за Германия" вече е най-популярната партия в Германия на национално ниво и се стреми да си осигури подкрепа за прокарването на програмата си за строги ограничения върху имиграцията, възстановяване на връзките с Русия, съкращаване на подкрепата за Украйна и излизане от еврозоната.

Голямата й победа снощи предизвика и протести в много градове.