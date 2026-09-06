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„Зелените“, „Левите“ и ГСДП изразиха тревога от силния резултат на "Алтернатива за Германия" в Саксония-Анхалт

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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„Зелените“, „Левите“ и Германската социалдемократическа партия (ГСДП) реагираха с тревога на силното представяне на крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) на днешните регионални избори в Саксония-Анхалт, предаде ДПА.

„Тук виждаме драматична ситуация“, заяви съпредседателят на „Зелените“ Феликс Банашак.

Той каза, че изпитва смесени чувства, тъй като същевременно партията му е увеличила подкрепата си в провинцията.

По думите му мнозина вече са били отписали „Зелените“, но сега партията по всяка вероятност ще постигне най-добрия си резултат на регионални избори в историята на Саксония-Анхалт. „Това ме изпълва с радост и гордост“, каза Банашак.

Водещата кандидатка на „Левите“ в провинцията Ева фон Ангерн определи деня като „черен за Саксония-Анхалт“. Тя уточни пред канмерите на обществената телевизия А Ер Де, че не говори за резултата на собствената си партия, а за „последиците, които този резултат може да има за Саксония-Анхалт и за хората“ в провинцията.

Лидерката на „Левите“ Инес Швердтнер заяви пред обществената телевизия Цет Де Еф, че партията ѝ иска да държи победилата на изборите АзГ извън управлението.

„Сега ХДС трябва да каже кой ще поеме отговорност“, посочи тя във връзка с евентуално бъдещо правителство, подкрепяно от „Левите“. „Трябва да е абсолютно ясно, че няма да има променящи се мнозинства с участието на АзГ“, добави Швердтнер.

Генералният секретар на ГСДП Тим Клюсендорф заяви от своя страна в ефира Цет Де Еф, че очаква съставянето на правителство в Саксония-Анхалт да бъде трудно.

„Ситуацията е сложна и сега трябва да изчакаме и да видим как ще се развие вечерта“, каза той.

Клюсендорф заяви, че социалдемократите все пак могат да излязат от изборите „с известен оптимизъм, а също и със самочувствие“, тъй като през последните седмици са успели да привлекат много избиратели.

По думите му ГСДП иска да даде своя принос за създаването на демократично мнозинство срещу АзГ. Същевременно той призна, че резултатът на крайнодясната партия е „наистина драматичен“.

#вот #Саксония-Анхалт #"Алтернатива за Германия"

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