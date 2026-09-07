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Очакват се повече данни за задържаните над 300 кг. наркотици в Бургас

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Днес полицията и прокуратурата ще дадат повече информация по разследването за задържаните над 300 кг наркотици в Бургас.

Очаква се да стане ясно и колко души са били задържани при специализираната операция и на колко от тях ще бъдат повдигнати обвинения.

В петък, екипи на Гранична полиция откриха дрогата в камион, спрян на входа на Бургас от към АМ „Тракия“.

Задържаното количество наркотици е около 110 кг кокаин и близо 240 кг марихуана.

Предварителните данни показват, че пратката е била предназначена за износ в Турция. На място е бил задържан шофьорът на камиона.

#повече данни #300 кг. #Бургас #наркотици

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