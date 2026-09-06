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"Фондацията" закрива 42-рото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол

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Супергрупата "Фондацията" ще закрие 42-рото издание на Празниците на изкуствата "Аполония". Концертът започва след минути в Амфитеатъра в Созопол.

Музика, литература, театър, кино, изложби - десетки събития в рамките на 11 дни привлякоха публиката в Созопол и тази година. За трети път "Аполония" събра концертмайстори от световните сцени за съвместна изява.

А голямата награда за изключителен принос в развитието на българската култура и представянето ѝ зад граница, която фондация "Аполония" връчва ежегодно, получи цигуларят Светлин Русев.

#42-рото издание на "Аполония" #група "Фондацията" #„Аполония“ #Созопол

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