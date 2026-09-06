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Росен Божинов припадна на мач на Пиза в Италия

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Спорт
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Българинът се свлече на терена пет минути преди края на първото полувреме, след което беше изнесен на носилка и транспортиран в болница.

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Българският защитник Росен Божинов претърпя инцидент по време на гостуването на Пиза на Юве Стабия от третия кръг на италианската втора дивизия.

21-годишният футболист се свлече на терена пет минути преди края на първото полувреме, след което веднага му беше оказана медицинска помощ. Божинов беше изнесен на носилка и транспортиран в болница, а мястото му в състава зае Франческо Копола.

От Пиза съобщиха, че българинът е в съзнание. Предстоят му медицински изследвания, след които се очаква да има повече информация за състоянието му.

Заради инцидента срещата беше временно прекъсната при резултат 0:0.

#ФК Пиза #Росен Божинов #Серия Б

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