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Предимно слънчево време и през новата седмица

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Снимка: БГНЕС
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През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. След полунощ и до сутринта в източната половина от страната ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток и в сутрешните часове на места там ще се образува ниска слоеста облачност.

Утре ще бъде слънчево, но утрото ще е хладно. Вятърът ще е от изток-североизток, предимно слаб. Максималните температури ще са между 26° и 31°, в София – около 28°.

По Черноморието ще бъде слънчево, но в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-27°. Температурата на морската вода е 25-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево, но по високите части ще е ветровито с умерен до силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра – около 16°.

През следващите дни ще бъде слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, по-значителна в четвъртък, когато на отделни места в западните райони ще превали краткотрайно, в планините там и ще прегърми. Вятърът ще отслабне още и ще се ориентира от изток, в много райони временно ще стихва. Температурите бавно ще се повишават.

В петък и през почивните дни над Западна и Централна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. На изток ще преобладава слънчево време, с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще се ориентира от северозапад, ще бъде най-често слаб до умерен, в неделя ще се обърне от изток и ще е предимно умерен. Температурите в западната половина от страната ще се понижат, като максималните в събота ще бъдат в широки граници: от 21°-22° в северозападните райони до 30°-32° в югоизточните, а в неделя ще се понижат и на изток.

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