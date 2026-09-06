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В София се проведе 12-ото издание на Екиден маратон

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Спорт
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Състезанието се организира по повод 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

софия проведе ото издание екиден маратон
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В София се проведе 12-ото издание на Екиден маратон, който се организира по повод 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. В щафетната надпревара участие взеха 60 отбора.

В традиционното за столицата лекоатлетическо събитие участие взеха както спортни клубове, така и корпоративни тимове. Отборите, съставени от 6 души, разпределени на 6 поста, пробягаха класическата маратонска дистанция от 42 км и 195 м и символично отбелязаха празничния 6-и септември.

Екиден Маратон се провежда под патронажа на Японското посолство, като тази дисциплина стартира именно от страната на изгряващото слънце преди 109 години. Посланикът на Япония, негово превъзходителство Чикахиса Суми, даде началото на надпреварата пред Националния стадион "Васил Левски".

Вижте подробности по темата във видеото.

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