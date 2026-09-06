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Очаква ни слънчева седмица, но в петък започват валежи

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Валежи и гръмотевични бури ще има на много места в страната в петък. Преди това обаче и в близките дни ще се задържи почти безоблачно. Максималните температури ще се понижат и в повечето райони ще бъдат под 30°.

Слънчево ще бъде и утре с максимални температури между 26° и 31°, в София – около 28°, на морския бряг – от 25° до 27°.

Вятърът ще бъде слаб, с посока от изток-североизток. За тези, които ще стават рано, минималните температури ще останат в широк интервал – от 12° в София до 20° по Черноморското ни крайбрежие, а в сутрешните часове в източната половина от страната, включително и на морския бряг, ще има ниска облачност. През деня и там ще бъде слънчево, но ветровито, с умерен североизточен вятър.

Вълнението на морето ще продължи да се усилва и ще бъде 2 – 3 бала, с височина на вълните до около метър. Температурата на морската вода е 25 – 26°.

Много добри условия и за туризъм, и за разходка в планините и утре – ще бъде почти безоблачно, с максимални температури в курортите от 17° на Алеко до 22° на Боровец.

По високите части ще бъде ветровито, с временно силен северозападен вятър. Максималните температури по върховете ще бъдат от 12° на Мусала до 15° на Черни връх.

Слънчево ще бъде утре и на Балканите.

От североизток ще нахлува по-хладен въздух, но в по-голямата част от полуострова ще остане горещо.

Слънчево ще бъде и в по-голямата част от Европа, а на Апенините и Пиренеите – за пореден ден и горещо. Дъждовно ще е времето на Британските острови и на Скандинавския полуостров.

Изолирани и слаби превалявания ще има във Франция, Нидерландия и Германия.

У нас, във вторник ще се задържи слънчево. Минималните температури още малко ще се понижат, а максималните ще останат без промяна.

Почти безоблачно ще бъде и в сряда, а температурите слабо ще се повишат. В четвъртък ще има по-значителна облачност и на отделни места в западните райони ще превали, ще прегърми, но затоплянето ще продължи.

В петък валежи и гръмотевични бури ще има на много места в Западна и Централна България, а температурите там ще се понижат. На изток ще преобладава слънчево време, с малка вероятност за валежи.

#петък #времето #слънчево #валежи #прогноза за времето #новини в Метрото

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