Президентът Йотова: От деня на Съединението България се връща на географската карта на света

Малко са такива дати в българската история. От този ден България се връща на географската карта на света, от този ден се връща името България, което българският народ никога не е губил и не е променял от създаването на държавата до наши дни. Това заяви в Пловдив президентът Илияна Йотова в словото си по случай 141 години от Съединението на България.

"Съдбоносното утро на 6 септември 1885 г. тържественият звън на камбаните пробужда Пловдив. Могъщо „Ура“ от хиляди гърла разтърсва площада пред конака и възвестява на целия свят прогласеното и жадуваното от един народ Съединение на Княжество България и Източна Румелия", припомни историческите факти Йотова. "Години по-късно авторът на "Строителите на съвременна България" Симеон Радев ще напише, че това е един от най-радостните дни – ден на революция и на щастието на българския народ, подчерта президентът.

"Оттук, от Пловдив, нашите предци започнаха да създават и затвърждават българската държавност. Сложиха началото, за да ни го завещаят днес на нас да го продължим. Да го продължаваме с чест и достойнство. Всяка една история, всеки един период има своите предизвикателства, има своите трудности и днес много можем да прибавим. Но нека да потърсим онова тяхното вътрешно единение, което, както казваше професор Пантев, българското съединение е взрив на националното българско съзнание. Нека и днес да имаме този взрив. Нека да бъдем заедно. Нека да превърнем това единение в мощ, в сила, в единодействие. Това беше заветът на тези преди нас."

Сред присъстващите на церемонията са председателят на Народното събрание Михаела Доцова и премиерът Румен Радев, министри от кабинета.