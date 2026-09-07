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Започва регистрацията на инициативни комитети за вота на 25 октомври

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Започва важна седмица за президентските избори. До утре ще стане ясно - дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура.

Също утре се очаква да бъде обявено учредяването на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и на Кирил Вълчев.

До дни се очаква "Демократична България" да вземат решение - ще застанат ли зад кандидат-президентската двойка Гюров - Кандев?

Предстои на Национален съвет "Продължаваме промяната" също да решат дали ще дадат своята подкрепа за Андрей Гюров.

От днес до 14 септември Централната избирателна комисия приема заявления от инициативни комитети за участие в президентския вот на 25 октомври.

#президентски избори 2026 г. #решения #цик

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