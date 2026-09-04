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България и Словакия обсъдиха сътрудничеството в отбраната и развитието на F-16

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България и Словакия обсъдиха сътрудничеството в отбраната и развитието на F-16
Снимка: МО
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Министърът на отбраната на Република България Димитър Стоянов и заместник министър-председателят и министър на отбраната на Словашката република Роберт Калиняк обсъдиха развитието на двустранните отношения в областта на отбраната. Срещата се проведе в рамките на официалното посещение на министър-председателя на Словашката република Роберт Фицо и водената от него делегация в България.

В хода на разговорите двамата министри поставиха акцент върху опита на двете страни при развитието и усвояването на F-16 Block 70, както и върху изпълнението на проектите по инструмента SAFE. Министър Стоянов представи процеса по усвояване на първите 8 изтребителя, както и обучението на българските пилоти.

„За нас е важно да обменяме опит и да използваме максимално възможностите, които европейските инструменти предоставят за укрепване на отбранителния потенциал“, посочи министър Стоянов.

Той отбеляза, че България работи активно по проектите за модернизация на въоръжените сили и за изграждане на необходимите способности.

Двамата министри обсъдиха и перспективите за разширяване на военнотехническото сътрудничество. Словашката страна представи потенциала на своята отбранителна индустрия и заяви готовност за по-нататъшно взаимодействие с България при придобиването и развитието на новите способности за Българската армия.

#Министерство на отбраната #Словакия

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