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Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристигна в България

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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министър председателят словакия роберт фицо пристигна българия
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Министър-председателят Румен Радев посрещна премиера на Словашката република Роберт Фицо с официална церемония на площад „Св. Александър Невски“ в София.

Роберт Фицо, който е на официално посещение в България, отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин с поднасяне на венци.

Двамата премиери бяха посрещнати от почетен караул. Прозвучаха и химните на България и Словакия. На церемонията присъстваха и министъра на външните работи Велислава Петрова и министъра на отбраната Димитър Стоянов.

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ

Предстои двамата министър-председатели да проведат среща „на четири очи“ в сградата на Министерския съвет. Те ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред.

След срещата Румен Радев и Роберт Фицо ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на двете страни.

#пристигна #Роберт Фицо #България

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