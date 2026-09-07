Очаква се натоварен трафик в края на почивните дни край Съединението

Натоварен трафик се очаква в последния от поредицата почивни дни.



Един от най-натоварените пътни участъци ще бъде този край Кресна и края на на магистрала „Струма“ преди града. През вчерашния ден там се образуваха километрични колони в посока София, а преминаването отнемаше повече от час.

За да се улесни движението, в района на пътен възел „Симитли“ за днес е в сила реверсивно движение, като са осигурени две ленти за автомобилите пътуващи към София и една за Кулата.

От 12.00 до 20.00 часа е в сила и ограничение за тежкотоварни камиони пътуващи по главен път Е-79 и магистралите „Тракия“, „Хемус“ и „Струма“.