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15-километрова опашка от тирове на "Капитан Андреево"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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километрова опашка тирове капитан андреево
Снимка: БГНЕС
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Опашката от тежкотоварни автомобили на ГКПП "Капитан Андреево" в посока Турция достигна 15 километра.

Шофьорите на камиони са принудени да чакат с часове, а в някои случаи и повече от денонощие, за да преминат през митническия и граничен контрол. Забавянето създава сериозно напрежение сред водачите, които прекарват почивните дни блокирани в кабините си, често при липса на адекватни санитарни условия по протежението на магистралата. През деня температурата на сянка е около 35 градуса.

Според транспортния бранш подобни струпвания водят до значителни финансови загуби за превозвачите, нарушаване на графиците за доставка и риск за стоките, особено за тези, които изискват специален температурен режим.

От Главна дирекция „Гранична полиция“ и Агенция „Митници“ обясняват огромното струпване с няколко фактора. На първо място е традиционно засиленият износен и транзитен трафик към Близкия изток в края на седмицата. Към това се добавя и фактът, че турските митнически власти извършват стриктен контрол на влизащите товарни автомобили, което допълнително забавя ритъма на пропускане.

Капацитетът на граничния пункт, макар и оптимизиран през годините, трудно успява да поеме едновременно стотиците тежкотоварни камиони на изход и интензивния пътнически поток.

Проблемът с тировете на изход от България идва на фона на вече усложнената обстановка в обратната посока. Хиляди леки автомобили с връщащи се от отпуск гастарбайтери и български туристи чакат по три часа, за да влязат в страната от Турция. Така граничните пунктове „Капитан Андреево“ и алтернативният „Лесово“ се оказват притиснати от засилен трафик и в двете посоки.

Властите призовават шофьорите на тежкотоварни автомобили да се въоръжат с търпение и при възможност да планират пътуванията си извън пиковите дни. Към момента всички гишета и трасета за обработка на товарни автомобили работят на пълен капацитет.

#15 километра # „Капитан Андреево“ #опашка от тирове

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