Лавров нарече обвиненията към Русия за дроновете в Лайпциг "начало на реална война"

Обвиненията, че Русия е свързана с инцидентите с дронове на летището в Лайпциг са “до голяма степен началото на реална война”. Това каза министърът на външните работи на Русия - Сергей Лавров в интервю за изданието "Вести".

"Изгониха генералното консулство от Бон, обявиха, че са прекратили споразумение. Затварят руския дом в Берлин. Помня, че преди преди началото на Втората световна война германците също закриваха своите дипломатически мисии”, каза още руският външен министър.

Намирам тази игра за абсолютно неприемлива, дори няма нужда от дълги обяснения. Те отново искат война, каза още Лавров.

По думите на руския дипломат №1 никой не е разследвал случая. Германия обаче обвини Русия в съпричастност с инцидента с безпилотни машини на летището в Лайпциг след близо месец проверки.

Русия отхвърли германските твърдения като неоснователни и обвини Берлин, че е "изфабрикувал" доказателства, за да инкриминира Русия за атаката.