Предложения за издигане на кандидатурите на трима души за членове на ВСС от квотата на съдиите са публикувани на сайта на Съвета

Висшия съдебен съвет публикува предложения за издигане кандидатурите на Красимир Мазгалов – съдия в Софийски градски съд, Владимир Вълков – съдия в Апелативен съд – София, и Весела Евстатиева – заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив, за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС.

Деловодството на ВСС ще работи на 5, 6 и 7 септември 2026 г. (събота, неделя и понеделник) във връзка с осигуряване на възможност за прием на документи, свързани с процедурата за произвеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите.

Крайният срок за внасяне на предложения за издигане на кандидатури за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите е 6 септември 2026 г.

На 7 септември 2026 г. изтича срокът за подаване на документи от кандидатите за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите.