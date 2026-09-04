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Предложения за издигане на кандидатурите на трима души за членове на ВСС от квотата на съдиите са публикувани на сайта на Съвета

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА/Архив
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Висшия съдебен съвет публикува предложения за издигане кандидатурите на Красимир Мазгалов – съдия в Софийски градски съд, Владимир Вълков – съдия в Апелативен съд – София, и Весела Евстатиева – заместник-председател на Окръжен съд – Пловдив, за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите. Това съобщиха от пресцентъра на ВСС.

Деловодството на ВСС ще работи на 5, 6 и 7 септември 2026 г. (събота, неделя и понеделник) във връзка с осигуряване на възможност за прием на документи, свързани с процедурата за произвеждане на избори на членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите.

Крайният срок за внасяне на предложения за издигане на кандидатури за изборни членове на ВСС от квотата на съдиите е 6 септември 2026 г.

На 7 септември 2026 г. изтича срокът за подаване на документи от кандидатите за изборни членове на ВСС от квотата на прокурорите.

#кандидатури #членове на ВСС #ВСС

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