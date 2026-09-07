Продължава запръстяването на депото край Габрово, където вчера възникна пожар

Два големи пожара бушуваха в Габрово вчера. Първият на регионалното депо за отпадъци, вторият в гориста местност в непосредствена близост до къщите в квартал "Горни Бакойци", на практика от двете страни на града.

Няма засегнати имоти в квартала, като се предполага, че пламъците са тръгнали от сухи треви. Огнеборците успяха бързо да овладеят огнището, но заради силния вятър пламъците се разпространиха към боровата гора и така гасенето и локализирането на пожара продължи до късно снощи.

Към момента че ситуацията вече е под контрол, но екипи на пожарната продължават да следят за възпламеняването на нови огнища.

На регионалното депо се вижда силно задимяване, като до късно през нощта на място е работила тежка техника, за да се запръсти и да се спрат пламъците.

Николай Стоянов, директор на регионалното депо в Габрово: "Към 11.30 часа получихме обаждане от дежурния, който е на обекта, че имаме ситуация на депото. Както е по протокол, дойдохме с механик-водачите, обадихме се на "Пожарна безопасност и защита на населението". Засегнатият участък беше около 100 квадратни метра, но поради силния вятър ситуацията много бързо ескалира. Дойдоха още два противопожарни автомобила, ние мобилизирахме максимално сили и благодарение на фирми от Габрово, от Търново, които в почивния ден реагираха с тежка механизация започна запръстяване на засегнатите участъци до 3 часа през нощта."

Сериозни огнища в момента няма, само задимяването е силно, допълни Николай Стоянов. Няма данни за замърсяване на въздуха в района, въпреки че се усеща силна миризма. Измерванията на мобилната станция на екоинспекцията ще станат ясни по-късно през деня. Продължават и действията за запръстяване, като надеждата е да няма силен вятър, както в неделя.

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