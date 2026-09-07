Откритият в Бургас наркотик е рекордно количество, задържано извън пристанище или граничен пункт, каза Антон Златанов

Откритият в Бургас наркотик е рекордно количество, задържано извън пристанище или граничен пункт през последните десетилетия, каза на брифинг в града директорът на "Гранична полиция" Антон Златанов

В петък, в камион на входа на града, бяха открити 110 кг кокаин и 230 кг марихуана.

гл. ком. Антон Златанов, директор на "Гранична полиция": "Това действително е рекордно количество наркотично вещество, заловено с една реализация, извън пристанище или извън граничен контролно-пропускателен пункт, в последните десетилетия. Наблягам основно на 110 кг кокаин, съвкупно, естествено, с 230 кг марихуана. Това представлява и в исторически план една от най-големите реализации. Това е една много сериозна разработка, която, естествено, не е финална по разбиването на такива канали."

В реализацията се включиха във финални етапи нашите колеги от Регионалната дирекция „Гранична полиция“ в Бургас, които успяха да локализират и да спрат на безопасно място и по безопасен начин камиона, допълни Златанов.

гл. ком. Антон Златанов, директор на "Гранична полиция": "В момент, в който имаше огромен трафик, във връзка с това, че беше първият от почивните ни дни, може би умишлено използвано от трафикантите, но успяхме да локализираме, да спрем превозното средство и, както очаквахме, вътре да открием това количество наркотично вещество."

Обвиняемият за този случай е българин, регистриран в София и не е осъждан, каза наблюдаващият прокурор по случая. Тепърва ще се изясняват данни около него. За престъплението той може да получи от 3 до 12 години затвор и глоба от 10 до 50 000 лева.