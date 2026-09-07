След пожара на незаконно сметище край "Филиповци": Замърсен ли е въздухът в София?

Пожар на незаконно сметище край "Филиповци". Димът и задушливата миризма бяха усетени в почти цяла София. От Столичната община съобщиха, че около 9.00 часа са отчетени по-високи нива на бензен и фини прахови частици, но въздухът в града не е замърсен.

Кадрите са заснети от Райчо Райчев около 2.00 ч. тази нощ. Живее на метри от незаконното сметище. Има 4 деца. Не знае как са пламнали боклуците.

Райчо Райчев: „Съседите ни събудиха, защото има пожар. Ще изгори целият квартал. Звъняхме на пожарната. Малки деца изкарваме навънка, животни изкарваме навънка – всичко. Трудно се диша.“

Димът обхвана и голяма част от София. Задушливата миризма събуди част от живеещите в съседния на Филиповци квартал Люлин.

„Много гадна, неприятна миризма беше. Ама така и не разбрахме.“ „Към 6 и 30 съпругата ми се събуди и затвори прозорците, защото миришеше на пушек. Аз мислех, че е мъгла, обаче тя вика: „Мирише на пушек“, вика, „не е мъгла.“ Старши инспектор Емил Симеонов, оперативен дежурен РСПБЗН – София: „Да, тя се усеща, като зимата, примерно се отопляват на печки с твърдо гориво, но пак ви казва, нашите уреди не показват нива над допустимите на тези вещества, които можем да измерим.“

В почивния ден не успяхме да се свържем с представител на екоинспекцията в София. От общината заявиха, че около 9 часа нивата на фини прахови частици и бензен били завишени, но час по-късно се върнали към нормалните стойности. Иначе на мястото на пожара малко след 3 часа през нощта са изпратени 6 екипа.

Старши инспектор Емил Симеонов, оперативен дежурен РСПБЗН – София: „Това са много отпадъци от всякакъв вид – домашни, промишлени и селскостопански отпадъци, които са натрупани на високи купове и е много трудно да се погаси в дълбочина.“

От общината изпратиха багер да помага на пожарникарите малко преди обяд. В района обаче няма пожарни хидранти.

Старши инспектор Емил Симеонов, оперативен дежурен РСПБЗН – София: „С пожарните автомобили подвозваме вода от една наша цистерна, която си е на Столична пожарна – 22–23 кубика вода, и от пожарни хидранти, които не са близко.“

Кметът на Люлин съобщи, че е поискал финансиране от Столичната община за разчистване на незаконното сметище. Уточни, че очаква отговор от Министерството на земеделието за статута на земите.