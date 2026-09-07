Задимяване в София заради голям пожар на незаконно сметище

София осъмна задимена заради голям пожар в незаконно сметище край квартал "Филиповци". Има ли опасност за местните хора и отчетено ли е замърсяване над нормата на въздуха в София?

Към 9.00 часа тази сутрин е било отчетено увеличение на стойностите на фините прахови частици в района. В момента обаче въздухът не е замърсен.

Пожарът е пламнал рано тази сутрин, около 2 часа. Местните разказват, че са били уплашени, защото в близост до сметището живеят хора и има деца.

Райчо: "Към 2.30 съседите ни събудиха, защото става пожар, ще изгорят целия квартал. Звъняхме на пожарни и дойдоха около 40 мин., ние се чудим какво да направим. Малки деца изкарваме навън, животни изкарваме навън, всичко." старши инспектор Емил Симеонов: "Това е сметище, предполагам, че не е законно, защото тук не може да има законно сметище. Много натрупани отпадъци, домашни вещи, растителни отпадъци. Гасим го в момента с три пожарни автомобила и една цистерна. Имаме мобилна станция за измерване на вредни вещества във въздуха, към момента не са отчетени нива над допустимите."

Борбата с огъня продължава много дълго, защото тук в района няма вода и пожарни хидранти, затова се налага пожарните коли да презареждат много често. Вече на място има и багер, който да разрови сметището.

Кметът на район "Люлин" призова хората в квартала да не излизат и да затворят прозорците си.