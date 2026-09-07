БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
По-скъпи домати, по-евтини чушки: Колко ще ни струва...
Чете се за: 03:15 мин.
Шофьорът на камиона с близо 340 кг наркотици остава в ареста
Чете се за: 02:02 мин.
Откритият в Бургас наркотик е рекордно количество,...
Чете се за: 02:12 мин.
Гори незаконно сметище в кв. "Филиповци"
Чете се за: 00:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Протест на филмовата общност заради бъдещето на киноцентър "Бояна"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Представители на българската филмова индустрия излизат на протест. Те сигнализират и се притесняват от възможността за изтичане на приватизационния договор за киноцентъра в "Бояна". Притеснението е инвеститорът да не разпродаде земята и българската киноиндустрия да загуби този ценен актив.

"Киноцентърът не е терен". Това е посланието на протеста на представители на филмовата общност у нас, който ще се проведе днес в 11.00 часа.

Поводът за притеснението е изтекла информация за проект за луксозни вили на мястото на "Бояна", който проект е с начало на изпълнение първата половина на 2028 година.

Габриел Георгиев, председател на Алианса на независимите продуценти: "Смятаме, че има реална опасност след изтичане на последното ограничение от договора за приватизация, което е неразпореждане с имотите за период от 20 години от встъпване във владение, което изтича на 17 ноември киноцентърът да бъде третиран като един обикновен терен в най-апетитната част на София за строителство и да бъде превърнат в жилищни сгради. Държавата трябва да направи две фундаментално прости неща. От една страна, да гарантира, че след изтичане на ограничението, киноцентърът няма да бъде съборен, т.е. или да се удължи тази ограничение, или да се намери някакъв друг правен и законосъобразен механизъм, с който, независимо от желанията на приватизатора, дали търговски иска да се отнесе към обекта и да го продаде или не, който вземе киноцентъра да го запази. Това е добро решение за цялата индустрия. А другото нещо, което ще апелираме и днес и утре, е всъщност да се направи една ревизия, пълна ревизия от комисия от експерти на изпълнение на условията по договор за приватизация. Защото договор за приватизация е всъщност договор за придобиване под условия. Дали всички условия са били изпълнени надлежно или не, е нещо, което се дължи като отговор на цялата гилдия с оглед на изтичане на последното ограничение."

Павел Павлов, изпълнителен директор на "Аудио-Видео Орфей", правоприемник на киноцентър "Бояна": "Като изпълнителен директор на "Аудио-Видео Орфей" смятам, че държавата трябва да контролира на всяка една степен особено такъв тип места, като киноцентъра. Той е безценен. Той е на всички нас, независимо на колко години си, дали сега ще завършваш или не."

От "Алианса на независимите продуценти" планират второ събитие - пресконференция в БТА, на която ще бъдат изложени факти и документи по случая.

Вчера от New Boyana Film Studios излязоха с позиция, в която обявиха, че киноцентър "Бояна" не се продава и собствениците му не възнамеряват да допуснат разпродажба или раздробяване на неговите активи.

Вижте още в прякото включване на Цветелина Чафадарова

#приватизационен договор #изтичане #строежи #киноцентър Бояна #протест

Последвайте ни

ТОП 24

До 31° днес, от петък започва захлаждане
1
До 31° днес, от петък започва захлаждане
Петима души загинаха, други петима са ранени при самолетна катастрофа на летището в Маями
2
Петима души загинаха, други петима са ранени при самолетна...
139 шофьори са задържани през почивните дни за употреба на алкохол и наркотични вещества
3
139 шофьори са задържани през почивните дни за употреба на алкохол...
Хубав септември, с топли дни и с валежи, очакват синоптиците
4
Хубав септември, с топли дни и с валежи, очакват синоптиците
Шествие на цветя по улиците на нидерландския град Зюндерт
5
Шествие на цветя по улиците на нидерландския град Зюндерт
Без абсолютно мнозинство: Победа за "Алтернатива за Германия", но и протести в страната
6
Без абсолютно мнозинство: Победа за "Алтернатива за...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
2
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
3
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
4
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
5
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
6
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете

Още от: Култура

14-ото издание на „Алея на книгата“ в София събра над 140 издателства
14-ото издание на „Алея на книгата“ в София събра над 140 издателства
"Алея на книгата" в София от днес до 13 септември "Алея на книгата" в София от днес до 13 септември
Чете се за: 00:32 мин.
"Фондацията" закрива 42-рото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол "Фондацията" закрива 42-рото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол
Чете се за: 00:45 мин.
Документален филм за бандата Oasis: Братята Галахър се събраха във Венеция Документален филм за бандата Oasis: Братята Галахър се събраха във Венеция
Чете се за: 00:47 мин.
Уникален златен пръстен-печат беше открит край Златоград Уникален златен пръстен-печат беше открит край Златоград
Чете се за: 01:15 мин.
За богатството на Аполония и нейния трезор За богатството на Аполония и нейния трезор
Чете се за: 12:50 мин.

Водещи новини

Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София
Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Политическо сътресение в Германия: Мерц призна тежка загуба и призова за защита на демокрацията Политическо сътресение в Германия: Мерц призна тежка загуба и призова за защита на демокрацията
Чете се за: 03:55 мин.
По света
15 септември в евро: Колко излиза първият учебен ден? 15 септември в евро: Колко излиза първият учебен ден?
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се е увеличил значително Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се е увеличил значително
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
14-ото издание на „Алея на книгата“ в София събра над...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Всеки втори служител у нас страда от високо ниво на стрес
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн....
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
След пожара на незаконно сметище край "Филиповци":...
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ