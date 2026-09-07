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Разбиваща победа за крайнодясната "Алтернатива за Германия" в Саксония-Анхалт, правителство обаче е под въпрос

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Разбиваща победа за крайнодесните, макар и с неясни перспективи за управление. Това е резултатът от вота през уикенда в източната германска провинция Саксония-Анхалт.

Според предварителните резултати, "Алтернатива за Германия" печели около 44% от гласовете и 39 депутати, трима под необходимото мнозинство, за да формират правителство сами.

Но победата им е сигнал за нарастващата популярност на партията на национално ниво и предвещава проблеми за канцлера Фридрих Мерц.

Бурна радост в централата на "Алтернатива за Германия" след обявяването на първите резултати от вота в източната германска провинция с население от 2,1 милиона души. Присъстващите спонтанно запяват традиционен в Германия химн на победата АТМ.

Кандидатът на партията за регионален премиер Улрих Зигмунд е амбициран да поведе политическа революция от Саксония-Анхалт и да доведе партията до национална победа през 2029 г.

Улрих Зигмунд, водещ кандидат на "Алтернатива за Германия": "Взимаме си страната обратно. Започваме от тук, от Саксония-Анхалт."

Формирането на правителство е под въпрос защото всички с изключение на малкия про-руски "Алианс на Сара Вагенкнехт" отказват да работят с тях. Регионалната организация на "Алтернатива за Германия" в Саксония-Анхалт е класифицирана като доказано дясноекстремистка организация още през ноември 2023 година. Но анти-имигрантската и популистка реторика привлича избирателите.

Андреас Тейле: "Най-накрая трябва да има промени в полза на хората. Миграцията излиза извън контрол. Ние нямаме нищо против чужденците, макар и да ни наричат нацисти, само защото гласуваме за Алтернатива за Германия."

Зигмунд обещава радикални действия срещу мигрантите още от първия ден. Сред другите му идеи са насочване на училищата и културните институции към това, което партията счита за по-традиционни ценности, повече часове по руски език в училищата, където ежедневно да се издига германското знаме и на тържества да се пее националния химн.

Победата на партията предизвика протести както в столицата на провинцията Магдебург, така и в други градове. Френски и полски министри я определиха като "тревожен знак".

Доналд Тръмп публикува без коментар резултатите от екзит пола, а икономическият съветник на руския президент Кирил Дмитриев сподели поста му и похвали "историческата победа на прагматичната "Алтернатива за Германия"."

#победа #"Алтернатива за Германия" #правителство #Германия

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